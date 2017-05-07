07.05.2017 18:30:00

Kuşadası Belediyesi'nden Hıdrellez keşkeği

Kuşadası Belediyesi Hıdırellez Şenliği etkinlikleri kapsamında vatandaşlara keşkek ikramında bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kuşadası Belediyesi Hıdırellez Şenliği etkinlikleri kapsamında vatandaşlara keşkek ikramında bulundu.Kuşadası Belediyesi ile TULPAR Halkbilimi, Eğitim, Kültür, Sanat Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği ikinci günü de renkli görüntülere sahne oldu. Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılan binlerce Kuşadalı meddah gösterisi, yumurta ve balık boyama etkinliği, kukla gösterisi, mani atışması, kilit ile kısmet açma, gül ağacına dilek bağlama gibi geleneksel etkinlikleri büyük beğeniyle izledi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu'nun da katıldığı şenliğin ikinci gününde Kuşadası Belediyesi tarafından vatandaşlara bölgenin yöresel lezzetlerinden olan keşkek ikram edildi.