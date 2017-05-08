09.05.2017 07:14:01

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'na Ayvalık'ta yoğun ilgi

Kuşadası Belediye Tiyatrosu, 8'inci Ayvalık Tiyatro Festivali'ne katıldı.

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Kuşadası Belediye Tiyatrosu, 8'inci Ayvalık Tiyatro Festivali'ne katıldı.3 gün süren 8'inci Ayvalık Tiyatro Festivali'nde Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen "Entrikalı Dolap Komedyası" isimli oyun sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.Kuşadası Belediye Tiyatrosu, Ayvalık Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ayvalık Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen 8'inci Ayvalık Tiyatro Festivali'ne katıldı. Ünlü tiyatrocular Rasim Öztekin, Göksel Kortay, Haldun Dormen, Mahir Günşıray, Serhat Özcan ve Füsun Kostak'ın da katıldığı festivalde Kuşadası Belediye Tiyatrosu Ayvalık Sanat Fabrikası Salonu'nda "Entrikalı Dolap Komedyası" isimli oyununu sergiledi.At Arabacılar Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortejle başlayan festivalde Tiyatro Atölyeleri ve ünlü tiyatrocuların konuşmacı olarak katıldığı söyleşiler düzenlendi.