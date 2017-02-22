22.02.2017 14:42:17

Kurum Müdürlerinden Cumhuriyet Başsavcısı Ercan'a Ziyaret

Mersin'deki bazı kamu kurumlarının müdürleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Ercan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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Mersin'deki bazı kamu kurumlarının müdürleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Ercan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Sağlık Müdürü Aytekin Kemik, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sabahattin Kahraman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Tokkaya, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, Mersin'in yeni Cumhuryite Başsavcısı Ercan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milli Eğitim Müdürü Koca, bütün kurumlar olarak işbirliği içinde Mersin'i ve Türkiye'yi kalkındırma çabası içinde olduklarını belirterek, herkesi doğrudan ilgilendiren eğitim alanında her kurumla paydaş olmayı istediklerini ifade etti.Ziyaret, kurum müdürlerinin, Başsavcısı Ercan'a yeni görevinde başarı temennilerinde bulunmalarının ardından birlikte çalışma dilekleriyle sona erdi.