19.02.2017 09:21:32

Kurum müdürlerinden Başsavcı Yavuz'a hayırlı olsun ziyareti

Yozgat'ta görev yapan bazı daire müdürleri, An Ajans Grup Başkanı Nurullah Nurdoğan ve esnaflardan oluşan bir grup Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

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Yozgat'ta görev yapan bazı daire müdürleri, An Ajans Grup Başkanı Nurullah Nurdoğan ve esnaflardan oluşan bir grup Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.An Ajans Grup Başkanı Nurullah Nurdoğan, beraberinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaaettin Özdemir, İl Telekom Müdürü Yusuf Kaplan, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat SGK İl Müdürü Bilal Keskin, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz, Çorum SGK İl Müdürü Duran Cesur, İcra Müdürü Faruk Çolak, PTT Yozgat Başmüdürü Mustafa Türkmen, İşadamı ve Efendi Ekmek Fabrikaları sahibi Ali Açıkgöz ve Metin Çelik hafta sonu Samsun'a çıkarma yaptı.Yozgat'ta 2 yıl görev yaptıktan sonra Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Yavuz'a gecikmeli de olsa hayırlı olsun ziyaretinde bulunan grup, günün anısına Başsavcı Yavuz'a 15 Temmuz demokrasi heykelini hediye etti.Nurdoğan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Yozgat'ta 2014- 2016 yılları arasında görev yapan Başsavcı Yavuz'un görev yaptığı süre içerisinde Adalet Bakanlığının önemli yatırımlarından 3 bin 800 kişilik ve diğer bölümleri ile 4 bin 500'leri bulan Yozgat Kampus Cezaevi, Adli Tıp Kurumu ve Adalet Eğitim Merkezi gibi çok önemli projelerin gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olduğunu ifade etti.Başsavcı Yavuz'un Yozgat'ta gerek bürokratlarla gerekse halkla samimi bir birliktelik oluşturduğunu ve önemli dostluklar kurduğunu vurgulayan Nurdoğan, "Sayın Başsavcımız ilimizde görev yaptığı iki yıllık süreçte kendi alanlarında önemli hizmetlerin gerçekleşmesine vesile oldu. Yozgatlılar adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Yavuz'un ilimizden Samsun'a atanmasının üzerinden biraz zaman geçti fakat bizlerde kendisini arkadaşlarımızla birlikte ziyaret etmek istediğimizden dolayı biraz gecikmelide olsa bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Yakın ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ediyor görevinde başarılar diliyoruz" dedi.Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'da ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Yozgatlı guruba teşekkür etti. Başsavcı Yavuz, konuklarından Yozgat Adliyesindeki tüm personele, bürokrat arkadaşlarına ve Yozgat halkına selam ve sevgilerini iletmelerini istedi.