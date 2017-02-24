24.02.2017 10:48:55

'Kuruluş ve kurtuluşun şehrinde İstiklal Marşı' projesi

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Neslihan Köker Dursun, Beden Eğitim Öğretmeni Efrahim Alkın ve bir grup öğrenci, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

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Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Neslihan Köker Dursun, Beden Eğitim Öğretmeni Efrahim Alkın ve bir grup öğrenci, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.Spor Lisesi öğrencileri hazırladıkları 'Kuruluş ve Kurtuluşun Şehrinde İstiklal Marşı' projesini Vali Nayir'e takdim ettiler. Öğrenciler, Türkiye'de ilk olan bu proje kapsamında, il ve ilçe protokolünün okuduğu İstiklal Marşının mısralarıyla hazırladıkları videoyu Vali Ahmet Hamdi Nayir'e izlettiler.Vali Ahmet Hamdi Nayir, öğrencilere yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.(EFE)