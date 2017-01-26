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Kuruçay; 'Referandumun halktan onay alması için var gücümüzle çalışacağız'
26.01.2017 21:49:33

Kuruçay; 'Referandumun halktan onay alması için var gücümüzle çalışacağız'

MHP Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay yakında halkın önüne gelecek olan Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

MHP Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay yakında halkın önüne gelecek olan Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında Yenikapı ruhundan bahseden Kuruçay Türkiye paydasında birleşmenin öneminden bahsetti. Kuruçay Anayasa değişikliğine evet denilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Açıklamasında 15 Temmuz'da Türkiye'nin çok önemli bir kriz ve uçurumun eşiğinden döndüğünü vurgulayan Kuruçay ; "15 Temmuz darbe girişiminden sonra milli meselelerde farklılıklar bir kenara atılmış, demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkılmış, siyasette uzlaşma kültürü öne çıkmış ve bu kültür 7 Ağustosta Yenikapı mitingiyle taçlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla, tavrı Türk milletinin menfaatlerinden yana olmuştur. Hiçbir meseleye oy kaygısıyla ve popülist düşüncelerle yaklaşmamıştır. Bu manada MHP Lideri Devlet Bahçeli herkese büyük bir örnektir.MHPÂ´nin ve bilge liderimiz Sayın Devlet BahçeliÂ´nin duruşunu hep beraber yaşıyoruz. Bu duruş, Türkiye'de tıkanan her siyasi denklemi çözmedeki en güçlü formül olmuştur.

Yediden yetmişe, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana taraf olan herkes, Sayın liderimiz Devlet Bahçeli ve MHP'nin bu erdemli duruşunu takdirle karşılamıştır. MHP, Ülkeyi felaketten kurtarmak için görev üstlenmiş ve huzurun yolunu açmıştır. MHP, 15 Temmuz ihaneti sonrası ise ülkenin sürüklendiği kriz ve kaos karşısında, ve yine mevcut anayasa'da yer alan "çiftbaşlılık" ve devletin çalışamaz hale gelmesinden siyaset kurumuna, hukuka yeniden işlerlik kazandırmak adına öncülük yapmıştır. Bu değişiklikler rejim değişikliği değildir. Hükümet sisteminin netleştirmesidir. AKP'yi uyaran, yol gösteren, doğrunun bulunmasını sağlayan parti MHP olmuştur. Cumhurbaşkanın yetki ve sınırlarının net bir biçimde çizdi, hesap verebilirliğini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

"MHP MİLLET MERKEZLİ ÇÖZÜMLER ÜRETEREK ÜLKEMİZİ RAHATLATMAK İSTİYOR"

Anayasa değişikliği ile "Başkanlık Sistemi" değil, "Partili Cumhurbaşkanlığı" sisteminin geleceğini hatırlatan Kuruçay açıklamasına şu şekilde devam etti; "MHP'nin anayasa konusunda kırmızı çizgileri ise nettir. 2011'de ne söylüyorsa bugünde aynısını söylemektedir. Üniter yapıyı bozacak bir sistemi MHP kabul edemez. MHP millet merkezli çözümler üreterek ülkemizi rahatlatmak istiyor. Anayasa değişikliği teklifini milletin önüne gelmiştir. Kararı millet verecektir. Nihai kararı milletimiz verecek dendiğinde, milletten korkan, millete direnenler Lider Devlet Bahçeli'nin dediği gibi; "Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır." Bu süreçte ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve gerilim yaratan söz ve davranışlardan özenle kaçınılması gerekiyor. Türkiye her şeyden önemlidir. Bu herkes tarafından kabul edilmelidir.

Birbirimizi üzmeden, kırmadan bu ülkede yaşayan insanlar için en iyi hizmeti verebilmektir mesele.

Milli birlik ve milli şuur içerisinde Türk milletini sevmekte birleşenler; birbirlerini sevmekte birleşmeğe de mecburlardır sözünü asla unutmayalım. Bu ülkenin MHP gibi bir partisi var. Her zaman olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyetinin ardında sapa sağlam duruyor. Unutulmasın ki MHP, ülkeye yol göstermektedir."

MHP dışarıdan kurulan tuzaklarla, saldırılarla durdurulamayacağını belirten Kuruçay açıklamasına şu ifadelerle son verdi; " Devlet Bahçeli adının anlamıyla bütünleşen, devletin ciddiyet ve ağırlığını taşıyan bir şahsiyettir. Hiçbir zaman çizgisinden sapmamış, davası uğruna kendini ve özel hayatını feda etmiş bir kişiliktir. Milliyetçi Ülkücü Hareket mensubu bizler, rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in yolunda, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde, 'Önce Ülkem ve Milletim' diyerek Türk Milletinin Birliği ve Türk Vatanının Bütünlüğü konusunda, hiçbir taviz vermeden el ele vermiş bulunmaktayız. İl ve İlçe Teşkilatlarımız ile beraber, referandumun halktan onay alması için var gücümüzle çalışacağız."

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