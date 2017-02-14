14.02.2017 13:54:16

Kurtuluş Yolu o günlerin manevi havasını yaşatacak

Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da kurmaylarıyla Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya kadar uzanan yolculuğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile turizme kazandırılacak.

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Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da kurmaylarıyla Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya kadar uzanan yolculuğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile turizme kazandırılacak.Proje kapsamında 98 kilometrelik tarihi güzergahta Atatürk'ün neler yaşadığı gün ışığına çıkarılarak canlandırılacak.Samsun'a geldikten sonra Mıntıka Palas Oteli'nde kalıp kurmaylarıyla ve kentin ileri gelen isimleriyle toplantı yapan Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımını yaktığı Havza ve oradan Amasya'ya uzanan yolculuğu ve yaşadıkları ise bugüne kadar aydınlatılamamıştı. 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Samsun'da bulunan Atatürk'ün 98 kilometrelik bu sır yolculuğunu araştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, kullandığı tarihi İpek Yolu güzergahı ve yolculuk sırasında neler yaşadığını tespit etti."Zorlu yolculuk turizm ögesi olacak"Proje çalışmasıyla ilgili tarihçiler, sosyologlar, sanatçılar, mimarlar, arkeologlar, mühendisler, harita uzmanı ve grafikerden oluşan 16 kişilik çalışma ekibi kuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün tarihi güzergahtaki seyrini, nerede oturduğunu, çay içtiğini, nerede mola verdiğini, kimlerle sohbet ettiğini, neler konuştuğunu, yolculuk sırasında neler görüp neler yaşadığını belirledi. 2 ay süren çalışma sırasında güzergah üzerinde tespit edilen çok sayıdaki sanat eseri ve tarihi yapı restore edilerek, halkın hizmetine sunulacak. Kurtuluş Yolu Projesi'nin ikinci etabı kapsamında belediye, Atatürk'ün ilk yolculuğunu turizme kazandıracak.Kurtuluş Yolu turizm güzergahına ilişkin proje çalışmasının devam ettiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, projenin çok önemli olduğunun altını çizdi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Albayrak, "Bu çalışmayı yaparken tarihi canlandırmamız gerekiyordu. Çünkü insanlarımızın yolculuk yaparken, o günün şartlarını iyi hissetmesini, o ruhu ve tarihi anları yaşamasını, Atatürk'ü iyi anlamasını ve bu nostaljiyle hareket etmesini istiyoruz. Atatürk'ün oradan hangi koşullarda nasıl geçtiğini, nerelerde konakladığını, neler yaptığını araştırıyoruz. Bunu yapabilmek için de o dönemlerde kullanılan hanları, namazgahları, kilometre taşlarının neler olduğunu tespit ettik. Bir de eskiyi yansıtan yollar vardı. Bu yolların da korunmasını sağlamak istedik. Bozulmayı engellemek için de çevre düzeni plan kararı alıp güzergahı planlara işledik. Şimdi ise güzergahı canlandırmak için 1919 yılına ait objelerimizi belirleyip yerleştireceğiz. O ruhu yansıtabilmek için eski dönemlere ait olan basit yapılaşmalarını ve sanat eserlerini rölyeflerle bütünleştirerek yaşatacağız. Böylece bir turizm aksı oluşturmuş olacağız" dedi.