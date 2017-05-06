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Kurtulmuş uyardı: Rehavete kapılmak yok
06.05.2017 23:30:11

Kurtulmuş uyardı: Rehavete kapılmak yok

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Nasılsa Cumhurbaşkanlık sistemini de geçirdik diye rehavete kapılmak yok' dedi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Nasılsa Cumhurbaşkanlık sistemini de geçirdik diye rehavete kapılmak yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. "16 Nisan, Türkiye tarihinin altın bir sayfası olarak geride kaldı" diyen Kurtulmuş, "Türkiye'de milletimizin o her türlü zorlu kampanyaya rağmen yüzde 51,4 oranında oy vererek bu anayasa değişikliğini onayladı, kabul etti ve bu sistem değişikliğine gitti. Şimdiye kadar bütün anayasa değişiklikleri, hele hele böylesine bir anayasa değişikliği ya askerin dipçiği altında ya da askerin paletleri altında yapılırdı. Şimdi milletimiz bunu hür iradesiyle gerçekleştirdi. Bu bakımdan çok anlamlı ve çok değerlidir. Bu referanduma yüzde 51,4'lük bir kesimin evet demesine rağmen bu anayasa ve yeni sistem, Türkiye'de halkımızın tamamı için uygulanacak ve herkesi etkileyecek bir sistem değişikliğidir. Dolayısıyla biz artık milletin tamamının hakkını, hukukunu savunan anlayışıyla siyaset yapmak durumundayız. Sadece evet oyu verenlerin değil, yeni sistem hayır oyu vermiş olan vatandaşlarımızın da sistemidir. Bütün Türkiye'nin sistemidir, hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun" diye konuştu.

Türkiye'nin ve milletin bundan sonra daha büyük hedefler doğrultusunda yürümesini sağlayacaklarını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'de bundan sonra 2023, 2053 ve 2071 hedefleri dediğimiz uzun dönemli hedeflerinin hepsini gerçekleştirmek çok daha kolay olacak. Belki şimdilerde bu başkanlık sisteminin tam anlamıyla bizlere neler getirdiğini anlayamayabiliriz ama inanın ki Allah uzun ömür verirse 16 Nisan'da kabul edilen yeni sistemin birkaç yıl sonra ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakacaklarını belirten Kurtulmuş, "O şunu söyledi, bu bunu söyledi, bunların hepsini bir kenara bırakacağız. Büyük Türkiye ideallerine inananların yeniden büyük güçlü Türkiye ideallerine inanların hep beraber bir araya getireceğiz ve yürüyüşümüzü inşallah çok sağlam bir şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YAN GÖZLERLE BAKANLARIN BİR ŞEKİLDE HİZAYA GELDİĞİ ŞEKİLDE BU İLİŞKİLERİ DE SÜRDÜRECEKTİR"

"Allah'ın izniyle Türkiye, çevresinde Suriye ve Irak başta olmak üzere bütün bu karışıklıklarda da barışı sağlayacak inisiyatifi elinden gelen bütün gücü ortaya koyacaktır" diyen Kurtulmuş, "Bakın çatışmasızlık alanlarının ortaya konulması bir günde gündeme gelmiş bir teklif değildir. Hazırlığı yapılarak Türkiye'nin özellikle Suriye'nin belirli bölgelerinde Rusya ve İran ile birlikte Astana sürecinin garantörlüğünün bir gereği olarak ortaya çıkmış bir süreçtir. Ümit ediyoruz ki bu süreci bozmak isteyen bazı çevreler sahadaki oyunu bozmazlar ve Suriye'de barışı sağlamış oluruz. Türkiye bundan sonrada uluslararası ilişkilerde de daha düzgün daha güçlü dışarıdan Türkiye'ye karşı yan gözlerle bakanların bir şekilde hizaya geldiği şekilde bu ilişkileri de sürdürecektir. İnşallah biz demokrasimizi güçlendirdikçe millet ile devletin arasındaki bağı güçlendirdikçe, siyasette sözün ve kararın yegâne sahibi olan milleti güçlendirdikçe, kazanımlarımızı yaptıkça, milletin önünü açtıkça milletin sözünü kuvvetlendirdikçe Allah'ın izniyle Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi.

"SİYASETİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

Teşkilat üyelerine seslenen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Nasılsa Cumhurbaşkanlık sistemini de geçirdik diye rehavete kapılmak yok. Bu mücadele birkaç günde gelinen nokta olmadığı gibi birkaç yıl içerisinde bitecek bir nokta değil. Bu topraklarda Allah nasip ederse kıyamete kadar sürecek olan bir mücadeledir. Bu bir medeniyet kavgasıdır. Bu bir medeniyetin yeniden ihya ve inşaa edilmesi mücadelesidir. Bunun için gayret edeceğiz. Siyaseti daha güçlü hale getireceğiz. Bunun yolu da partimizin ve teşkilatlarımızın daha güçlü hale gelmesidir. Teşkilat çalışmaları, siyasi çalışmaların en önemli noktasıdır. Eğer o takip edilen zihniyetle o mahalle başkanları toplantısı yapılmasaydı muhtemelen Cumhurbaşkanımız, 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazdı. Bizim geleneğimiz, bizim siyaset anlayışımız arkasını başkalarına yaslayarak siyaset yapma anlayışı değildir. Bizim yaslandığımız tek yer milletin gönlüdür, milletin zihnidir."

Kastamonu'dan Cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde 65 oranında destek geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Bu destek, 2019 yılında aşağıya düşmeyecek daha da yukarı çıkacaktır. Kesinlikle bu oranın altına inmek yok. Ankara'dan Kastamonu'ya gelirken 5 kilometre uzunluğundan Ilgaz Tünelini geçtik. Bu tünel için herkes hayal diyordu. Kastamonu Havalimanı açılamaz, hayal deniliyordu. Ama biz, havalimanını bitirdik ve hizmete açtık. Ama biz yaptık. Kastamonu Üniversitesi bu şehirde yoktu. Biz, 2006 yılında Kastamonu Üniversitesini kurduk ve şuanda 27 bin öğrencisi bulunuyor. 2000'li yıllarda bu şehre üniversite açılacak denilseydi size gülerlerdi. İnebolu Limanı ile İnebolu Yolunun ihalesini gerçekleştirdik inşallah yakın zamanda bu ihalelerinde bittiğini Allah ömür verirse hep birlikte inşallah göreceğiz. Yatırımlarımız ve hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu / İHA)
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