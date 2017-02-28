28.02.2017 19:53:42

Kurtulmuş: 'Türkiye artık eski Türkiye değil'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'Köprünün altından çok sular aktı. Türkiye artık eski Türkiye değil' dedi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Köprünün altından çok sular aktı. Türkiye artık eski Türkiye değil" dedi.Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yılmaz, belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Raylı sistem hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Raylı sistem üniversitenin altına kadar çıkıyordu. Üniversite öğrencilerimiz araç değiştirme zorunluluğunda olmaları nedeniyle şu anda raylı sistemin üniversiteye kadar çıkarmak için ihale hazırlıkları içerisindeyiz. Muhtemelen 1,5-2 yıl içerisinde raylı sistemi üniversiteye kadar çıkaracağız. Raylı sistem daha önce Gar Kavşağı'na kadar gidiyordu. Geçtiğimiz 1,5-2 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla raylı sistemi Tekkeköy ilçesine kadar uzattık" dedi.Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Başkan Yusuf Ziya Yılmaz'ı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, 15 Temmuz ve referandum süreci hakkında önemli mesajlar verdi. Herkesin milletin iradesine saygılı olması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Toplum olarak demokratik teamüllerimiz genişledikçe bir takım darbeci odaklarının da hevesleri kursağında kalacak. Bir takım çevreler de bu darbe araçları diyebileceğimiz odakları kullanma imkanını bulamayacaktır. Köprünün altından çok sular aktı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bu millet 15 Temmuz akşamı gösterdi. Çok ciddi şekilde canı pahasına direndi. 15 Temmuz'da Türkiye uçurumun kenarından döndü" diye konuştu.Bu milletin bu coğrafyadaki en önemli güç olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Milletimiz küresel güçlerin oynadığı oyunlara müsaade etmeyecek. Hem tarihi birikimimiz hem de büyük bir gücümüz var. Hep beraber mücadele ederek çocuklarımızın geleceği için 16 Nisan'da güçlü bir iradeyi ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.