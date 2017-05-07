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Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
07.05.2017 13:49:36

Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 'Hayır' blokunda yeni parti kurulacağı iddiaları için 'Türkiye bir referandumla anayasa değişikliğine gitti. Belediye başkanı seçmedi, milletvekili seçmedi, cumhurbaşkanı seçmedi' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tosya'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kastamonu'da hem üniversite hem parti teşkilatı hem de sivil toplum kuruluşlarıyla çok güzel programlar yaptıklarını vurgulayarak, ilçelerin ve illerin rutin işlerinin gönül huzuru içerisinde yürütülebilmesi için birlik beraberlik halinde olunması gerektiğini ifade etti.

"UYUM YASALARI DİĞER PARTİLERLE ÇIKARILACAK"

Halk oylamasında Kastamonu ve Tosya'da son derece önemli sonuçlar elde edildiğini anlatan Kurtulmuş, uyum yasalarının diğer partilerle çıkarılacağını ve yeni sistemi hep beraber güçlü bir şekilde uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Kurtulmuş, " Referandum artık geride kaldı. Demokratik ilkeler çerçevesinde Meclis'ten geçen anayasa teklifi, millet tarafından kabul edilmiştir. Artık bu sistem bütün vatandaşlarımızın sistemidir." diye konuştu.

MERAL AKŞENER SORUSUNA YANIT

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bir gazetecinin, "Meral Akşener son iki-üç gündür Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile dirsek temasına geçti. Referandum sonrasında hayır partisi çatısı altında toplanmak gibi bir çalışmaları var. Sizin değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Herhangi bir partinin iç işleriyle ilgili hiçbir şey söylemem. Milletin sözünün üstüne de bir şey söylemem. Millet, sözünü 16 Nisan'da söylemiştir. Evet diyenlerin sözlerinin kıymeti kadar hayır diyenlerin sözleri de kıymetlidir. Millet, kararını vermiştir. Nihayetinde millete Yeni bir parti kurulsun mu, şöyle mi olsun, böyle mi olsun? diye bir şey sorulmadı. Sorulan soru, 339 oyla parlamentodan geçen bu 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine evet mi hayır mı diyorsun? Dolayısıyla ortada milletimizin evet diyerek karar verdiği metin, 18 maddelik bir anayasa değişikliğidir, bu da gerçekleşmiştir."

"16 NİSAN SONUÇLARI BİR PARTİ ORTAYA ÇIKARMADI"

Numan Kurtulmuş, 16 Nisan'ı her partinin kendi açısından okuyacağını, her partinin buradaki sonuçların ne anlama geldiğini, kendi partisini ilgilendiren açıdan ne önem arz ettiğini, eksilerini, artılarını herkesin değerlendireceğini, kendisince bir strateji oluşturacağını kaydetti.

“Hayır” blokunda bulunanların yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, 16 Nisan sonuçlarının bir parti ortaya çıkarmadığını, halk oylamasında bir partiye oy verilmediğini anımsatan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla burada Hayır diyenlerden bir parti oluşacak demek, elmalarla armutların hepsini aynı sepete koymak demektir. Biraz da kusura bakmayın, siyaset bilmemek demektir. Her seçimin kendi şartları vardır. Bu şartlar içerisinde Türkiye bir referandumla anayasa değişikliğine gitti. Belediye başkanı seçmedi, milletvekili seçmedi, cumhurbaşkanı seçmedi bu seçimde. Sadece kendisine sorulan bir soruya cevap verdi millet. Dolayısıyla bu cevaptan herkes gerektiği şekilde kendi dersini çıkarır ama buradan sanki bu yüzde 48,6, sanki bir partiye verilmiş bir oy gibi ya da yüzde 48,6 bir parti kurulmasını gerektiriyormuş gibi bir sonuç çıkarmanın yanlış olacağını ve bu hesapları yapanların da hesaplarının ellerinde kalacağını ifade etmek isterim."

"Aynı şekilde yüzde 51,4 de bir parti ya da siyasi oluşuma işaret etmiyor. Dolayısıyla bunu okumak lazım." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

" Bu söylenenlerin hepsi, birtakım söylentilerdir. Her seçimden sonra siyasette böyle dalgalanmalar olur. Bu referandumdan sonra da böyle birtakım sözlerin ortaya çıkması mümkündür. Birbiriyle dünya görüşleri, siyaset algıları, Türkiye okumaları taban tabana zıt olan partilerin sadece hayır dediler diye bir araya gelip, ortak bir çatı oluşturmalarının mümkün olmadığı aşikardır. Bu, suyu yokuşa sürmektir. Su asla tabii akışının zıttında akmaz. Yüzde 51,4 de Türkiye'nin bu anlamda siyasetinin doğal yatağına, mecrasına girmiş olduğunu gösteriyor. Bundan sonra hep beraber bütün partiler, Türkiye'yi nasıl daha ileriye götürürüz, bunun hesaplarını yapacağız. Bu söylentiler, dedikodular da bir müddet sonra durulur diye düşünüyorum.”


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