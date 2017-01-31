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Kurtulmuş'tan Trump'ın vize yasağına tepki: Rencide edici
31.01.2017 10:10:59

Kurtulmuş'tan Trump'ın vize yasağına tepki: Rencide edici

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye vize yasağı koymasına ilişkin olarak, 'Amerika gibi bütün farklı dinleri ve etnik grupları bir arada bir kapta eriten bir millet olarak bilinen bir ülkede, bu kararın alınması son derece rencide edicidir. Doğru değildir' dedi.

Hükümetten Trump'ın yasağına dair ilk açıklama Kurtulmuş'tan geldi. Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Kurtulmuş, "Kararın gözden geçirilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Trump yönetimine şu çağrıyı yaptı:

"Bunu kabul etmek mümkün değil. Maalesef bu kararın arkasında son zamanlarda özellikle Batı dünyasında artan İslamofobinin, göçmen karşıtlığının, yabancı düşmanlığının çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Amerika gibi bütün farklı dinleri ve etnik grupları bir arada bir kapta eriten bir millet olarak bilinen bir ülkede, bu kararın alınması son derece rencide edicidir. Doğru değildir. Gerçekten de insanlar arasında ayrımcılık oluşturan bir karardır. Bu kararı düzelteceklerini ümit ediyorum."

"Hiçbir ülkenin vatandaşı kategorik olarak kötü olmaz" diyen Kurtulmuş şunları söyledi:

"Her ülkenin vatandaşları arasında iyi insanlar olabileceği gibi, yasadışı insanlar da olabilir. Dolayısıyla demokratik devletlerin ve uluslararası camianın yapması gereken bu yasadışı veya terörle ilgili insanlar için bir network oluşturmak ve bunlarla mücadelede uluslararası koalisyonu güçlendirmektir. ABD ve diğer bütün Batı devletlerinin yapması gereken budur. Maalesef şu an birbiriyle paralel çalışan iki karanlık oda var. Biri İslamofobi ve yabancı düşmanlığı, diğeri İslam'ın aziz yüzünü kullanarak yeryüzünü kana bulayan DEAŞ benzeri terör örgütleri ve onların arkasındaki akıllar. Bunlar aynı amaca hizmet ediyor. İkisi de 1 milyar 700 milyon Müslüman'ın hayatını zehir ediyor. Buna karşı uyanık olmak lazım."

 



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