28.02.2017 20:21:31

Kurtulmuş, Samsun'da Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:- 'Siyasetin işi de milletin verdiği bu yetkiyi sonuna kadar kullanmak, milletin emanetine sahip çıkmaktır. Bundan da milletimiz rahat olsun. Bize verilen bu emaneti hiçbir şekilde yere düşürmeyeceğiz, kimsenin bu emanete göz dikmesine müsaade etmeyeceğiz. Millet adına sonuna kadar milletin verdiği bu emanete sahip çıkacağız'- 'Demokratik teamüllerimiz genişledikçe

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, siyasetin kendi işini yapması gerektiğini belirterek, "Siyasetin işi de milletin verdiği bu yetkiyi sonuna kadar kullanmak, milletin emanetine sahip çıkmaktır. Bundan da milletimiz rahat olsun. Bize verilen bu emaneti hiçbir şekilde yere düşürmeyeceğiz, kimsenin bu emanete göz dikmesine müsaade etmeyeceğiz. Millet adına sonuna kadar milletin verdiği bu emanete sahip çıkacağız." dedi.

Kurtulmuş, Samsun Valisi İbrahim Şahin'i ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Şahin'in makamında kentteki çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Samsunlulara sıcak karşılamasından dolayı teşekkür etti.

- Belediye ziyareti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı da ziyaret eden Kurtulmuş, 28 Şubat'ın Türkiye'ye yaşattığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Allah, bu ülkeye bir daha 28 Şubatlar gibi zor, antidemokratik, baskıcı dönemleri yaşatmasın." diye konuştu.

Herkesin, milletin iradesine saygılı olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Demokratik teamüllerimiz genişledikçe birtakım darbeci, vesayetçi odakların da hevesi kursağında kalacak. Birtakım çevrelerin de bu darbe araçları diyebileceğimiz odakları kullanma imkanı ve zemini bulunmayacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Köprünün altından artık çok suların aktığını, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, eski Türkiye olmadığını 15 Temmuz akşamı bu millet gösterdi. Çok ciddi şekilde, canı pahasına direndi. 15 Temmuz'da Türkiye, uçurumun kenarından alınmış oldu. 15 Temmuz bir kere daha milli iradenin ne kadar sağlam bir şekilde dimdik ayakta olduğunu bütün dost, düşmana gösterdi. Bundan sonra kimsenin, eski dönemlerin alışkanlıklarına heves etmemeleri lazım, hevesleri kursağında kalır. Herkes işini yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin askeri bürokrasinin merkezi olarak, seçilmiş, millet tarafından görevlendirilmiş sivil iradenin kontrolünde, emrinde işini görevini yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin işi, vatan savunmasıdır. Medya kendi işini yapacak. Milleti doğru ve yerinde bilgilendirme işini yapsın, onun dışındaki işlere de tevessül etmesin. Siyaset de kendi işini yapacak. Siyasetin işi de milletin verdiği bu yetkiyi sonuna kadar kullanmak, milletin emanetine sahip çıkmaktır. Bundan da milletimiz rahat olsun. Bize verilen bu emaneti hiçbir şekilde yere düşürmeyeceğiz, kimsenin bu emanete göz dikmesine müsaade etmeyeceğiz. Millet adına sonuna kadar milletin verdiği bu emanete sahip çıkacağız."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, iş dünyası, üniversitelerin de kendi işi yapması gerektiğini, herkes işini en iyi şekilde yaptığı zaman Türkiye'nin yükseleceğini ve güçleneceğini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz da belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.