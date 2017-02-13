13.02.2017 21:12:44

Kurtulmuş referandum anketini açıkladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, taklit ürün yapanlara verilen cezaların artırılacağını ve çiftçilerin borçlarının erteleneceğini ve hayvan sayısını artırılacağını açıkladı.

Referandum anketleriyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Evet' ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe 'evet' kampanyasının ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

ANKET SONUÇLARI

Şuanda 'evet'ler önde gidiyor. Referandum kampanyası ilerledikçe daha da artacağını düşünüyorum. Sahadaki nabzı kontol edeceğiz. Bazen haftada bir, hatta bazen günlük anketler yaptırdığımız olmuştur. Sahadaki nabzı haftalık olarak, günlük olarak kontrol edeceğiz. Ona göre seçmeni bilgilendireceğiz. İnanıyorum ki şenlik içinde bir kampanya yapacağı ve sonuçta evet kararı sandıktan çıkacaktır.''

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