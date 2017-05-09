10.05.2017 13:23:39

Kurtulmuş, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

Akgün, Çankaya Köşkü'ndeki kabule yöresel kıyafetiyle geldi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Eskişehir'in Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Kurtulmuş'u ziyarete, yöresel kıyafetlerle geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Akgün'ün, Anadolu kadınının giydiği geleneksel kıyafetiyle belediye başkanlığını yürütmesinin, ülke için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Zeynep Akgün'ün, milletin oyunu alarak belediye başkanı olduğunu ve son derece başarılı bir şekilde hizmetlerini sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Hizmetlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Mihalgazi'de de unutulmaz hizmetler bırakacağına inanıyorum. Biz de her vesileyle kendisini ve oradaki çalışma arkadaşlarını destekleyeceğimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.

Millette ne varsa, millet ne düşünüyor, nasıl inanıyor, nasıl giyiniyorsa toplumsal hayatın içerisinde bunların hep var olmaya devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, bunun, millet iradesine saygının gereği olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Mihalgazi'deki bu uygulamanın da örnek olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Akgün ve beraberindeki AK Parti Mihalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kamil Uyar, ziyaretin anısına Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a peşkir adı verilen yöresel örtüyü takdim etti.