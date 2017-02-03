SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kurtulmuş: 'Fitil fitil burunlarından getireceğiz'
03.02.2017 19:40:58

Kurtulmuş: 'Fitil fitil burunlarından getireceğiz'

Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, nisan ayındaki halk oylamasında "evet" çıkması durumunda kayıtsız, şartsız lafının altının kırmızı kalemle çizileceğini, böylelikle kelimenin tam anlamıyla Türkiye'de söz sahibinin de karar sahibinin de millet olacağını belirtti.

Anayasa değişikliği paketi içerisinde yer alan sıkı yönetim ve askeri mahkemelerin kalkması yönündeki maddeye değinen Kurtulmuş, "Her şerden hayır doğar. Bu FETÖ'nün sapkın askerleri, asker üniforması giymiş çete üyeleri, yargıçları ve polisleri... Bunlar bu darbeyi yaparken ne diye düşündüler. Sadece hükümeti yıkmayacağız, devleti diz çöktüreceğiz ve iç savaş yaptırmak için bu sürece başladılar. Allah'a şükürler olsun ki sizler millet olarak cevaplarını verdiniz. Şimdi onlar hesaplarını verecekler. Davalar tek tek açılacak, Hepsinin de fitil fitil burunlarından getireceğiz ve o 248 şehidin hesabını soracağız. Bu millete kara günleri yaşattıklarının hesabını soracağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, FETÖ üyelerinin ilk sınav sorularını 1975'de çaldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey şimdi daha iyi anlaşılıyor. Dışarıdan görenler de bunları çok başarılı sanıyordu. Her girdikleri sınavlarda adamlar kendi çete elamanlarına büyük puanlar aldırmışlar. Adamlar daha sonra albay olmuş, general olmuş. Böylesine harp akademisinde ve diğer yerlerde ciddi suistimaller yapılmış. Hakimler ve savcılar sınavlarında ciddi suistimaller yapılmış. Şimdi yeni ortaya çıkıyor. Bir sınavda 19 yanlış soru var. Bunların adamlarının hepsi 19 yanlış soruya gitmişler, hepsi aynı cevabı vermişler. Şimdi böyle kek gibi avlanıyorlar. Şimdi bu değişikliklerle harp akademilerinin kaldırılıp onun yerine milli savunma üniversitesinin girmesi mümkün oldu. Bundan sonra normal ve barış zamanlarda sivil asker ilişkilerinde anahtar siyasi iradenin elinde olacaktır."

"Terörle iki senedir can pahasına mücadele ediyoruz"

Halk oylamasının sonucunu birkaç ana başlıkta toplayabileceklerine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Birincisi kısa süreli hükumetler yerine uzun süreli istikrarlı hükumetler olacak. İkincisi yürütmedeki çift başlılık ortadan kaldırılacak. Üçüncüsü ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması mümkün olacaktır. Dördüncüsü, etkin, seri, süratli karar alınması için her alandaki işlerimiz oldukça ciddi şekilde hızlanacak. Beşincisi, bunu da beyler yanlış anlıyor, tersinden anlıyor ama bir kere daha açıklayacağım. Eğer bu sisteme geçilip evetler çıktığı takdirde devam etmekte olan terörle mücadelemiz çok güçlü bir şekilde devam edecek ve terör örgütlerine inşallah diz çöktüreceğiz. Burada söylemek istediğimiz budur. Yanlış anlaşılma olmasın. Terörle iki senedir can pahasına mücadele ediyoruz. Bu anlamda terörle mücadelemizi inşallah kuvvetli şekilde sürdüreceğiz."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ak Parti'nin yanı sıra MHP'nin de halk oylamasında "Evet" diyeceğini kaydederek, "Ayrıca başka partilerdeki kimselerin de 'evet' diyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 'o bize hayır verecek' diye düşünmeden kapı kapı gezeceğiz. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımız bu süreçte çok aktif olacaklar. Ümit ediyorum ki nisan ayından sonra başka bir Türkiye'de, daha başka bir ses tonuyla daha güçlü bir şekilde konuşacağız ve yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ordu'da yapılacak yatırımlar

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu'da yapılacak yatırımlara da değinerek, kentte üç organize sanayi bölgesi yapılacağını, bunların faaliyete geçmesiyle 15 bin yeni istihdam açılacağını vurguladı.

Aynı şekilde sağlık alanında çok büyük işler yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Ünye ve Fatsa Devlet Hastaneleri, ayrıca Kumru ve Gürgentepe Devlet Hastaneleri hizmete açıldı. Aybastı ve Korgan Devlet Hastanelerinin inşaatları devam ediyor. Ulubey ve Akkuş Devlet Hastaneleri ise proje aşamasında. Ayrıca Ordu'da Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesinin kurulmasıyla ilgili de ihale aşamasına geldik. İnşallah bin yataklı büyük bir devlet hastanesini de ilimize kazandıracağız. Sağlık alanındaki sorunlarımızı hızlı bir şekilde aşıyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, Ordu için eğitim ve turizm alanlarında da hizmetlerine süratle devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

İstanbul'da gösteri güzergahları belirlendi
İstanbul'da gösteri güzergahları belirlendi
İstanbul Valiliği, bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.
03.02.2017 20:00:14
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Uzmanlar, kundak yapılan bebeklerde yüksek oranda gelişimsel kalça çıkığının görüldüğünü belirtti.
03.02.2017 18:41:18
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,14'lük yükselişle tamamladı.
03.02.2017 18:32:59
Almanlar giderek şişmanlıyor
Almanlar giderek şişmanlıyor
Alman Beslenme Derneği tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki 18 ile 65 yaş arasındaki erkelerin yüzde 59'unun, kadınların ise yüzde 37'sinin aşırı kilolu olduğu ortaya çıktı.
03.02.2017 18:18:59
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Bedensel engelli Şenay Şide, 3. üniversiteye gitmek için hazırlanıyor.
03.02.2017 18:10:02
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'a geliyor.
03.02.2017 17:30:22
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa’da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan IŞİD üyesi 13 kişi tutuklandı.
03.02.2017 17:30:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
'Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor'
'Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor'
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları