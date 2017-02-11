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Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
11.02.2017 12:06:02

Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş 'Herhâlde El Bâb'la birlikte Fırat Kalkanı biter, hedeflere ulaşmış oluruz. Rakka başka mesele. Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Kurtulmuş,  "Herhâlde El Bâb'la birlikte Fırat Kalkanı biter, hedeflere ulaşmış oluruz. Rakka başka mesele. Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı zorunlu olan bir operasyondu"

"Ümit ediyoruz yakın zamanda El Bâb operasyonu bitecek. Bir gün veremeyiz. Fırat Kalkanı kendi sınırlarımızı korumak bakımından zorunlu olan bir operasyondu. PYD ve PKK unsurları sızıyordu, DEAŞ bomba atıp duruyordu. Suriye'nin kuzeyinde hareketli terör gruplarının bertaraf edilmesi için yapılan bir operasyondu. Bu şehirlerin her birinde o şehirlerin halkı otursun. Musul Musulluların. Bunun örneğini Cerablus'ta verdik. ÖSO temizledikten sonra Türkiye'nin lojistik desteği ile 45 bin kişi geldi yerleşti. El Bâb da en kısa sürede tamamlanır inşallah. Rakka başka bir şey. Burası Fırat Kalkanı kapsamında olan bölge Türkiye'nin güvenliği ile ilgili. 5 bin km alandan bahsettik. O alanın temizlenmesi Türkiye'nin sınırlarını koruması anlamına geliyor. Son bilgilerimiz, şehrin içerisine kuvvetlerimizin girdiği şeklinde. Maalesef Rakka'nın gecikmiş olması, bir takım DEAŞ militanlarının El Bâb'a geldiğinin ve şehirdeki dirençlerin arttığı yönünde. Türkiye bütün imkanlarıyla bu mücadeleyi sürdürüyor"

"Herhalde El Bâb'la fırat kalkanı biter"

"Herhalde El Bâb'la birlikte Fırat Kalkanı biter, hedeflere ulaşmış oluruz. Rakka başka mesele. Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil. Rakka'ya PYD ve YPG'yi koyarsanız Türkiye için güvenlik meselesi olur. Suriye rejiminin de aklını başına alacağını düşünüyorum"

"Suriye sorunu hiçbir ülke tek başına çözemez"

"Uluslararası camia Suriye konusunda yanlışın içinde oldu. 600 bin insan öldü, kültür hazinesi şehirler yerle bir edildi. Suriye kasaba kasaba bölündü. İngiltere'de iki gazete bunu manşetine aldı. Böyle devam ederse vekalet savaşlarının limiti biter ve büyük güçler savaşmak zorunda kalır. Suriye sorununu hiçbir ülkenin tek başına çözme imkanı yok. Burada uluslararası ittifakın oluşması şarttır. Halep'te bir ateşkes oldu zaman zaman ihlal ediliyor olsa da süreç belli bir yere kadar geldi. Astana görüşmesinde ilk sefer bir şey oldu. Altı yıldır muhalifler bir araya geldi. Türkiye, İran, Rusya bu sürecin gözlemleyicisi. Astana süreci, Cenevre sürecini destekleyecek olan süreçtir. Uluslararası camia bir an evvel adil ve kalıcı barış için çalışmalı. Bir ülkeye millete zorla barışı empoze etmeye çalışmasınlar"



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