Kurtulmuş, Cihannüma Derneğinin il temsilcileriyle buluştu

07.05.2017 17:11:12
Kurtulmuş, Cihannüma Derneğinin il temsilcileriyle buluştuBaşbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Derneği il temsilcilerinin toplantısına katıldı.
Kurtulmuş, Cihannüma Derneği Genel Merkezinin yeni binasında yapılan toplantıda, derneğin il temsilcileriyle bir araya geldi.
Genel Başkan Mustafa Şen'den faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra toplantıya katılanların sorularını cevapladı.
Basına kapalı toplantının ardından Kurtulmuş, Cihannüma Derneği il temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.