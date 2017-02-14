14.02.2017 15:41:30

Kurtarma çalışmaları devam eden yavru köpeğe 'Kuyu' ismi verildi

Beykoz'da sondaj için açılan 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek için kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğe kurtarma ekibi tarafından 'Kuyu' ismi verildi. Öte yandan, çalışmaların 9'uncu gününde de henüz bir sonuca ulaşılamadı.

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Beykoz'da sondaj için açılan 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek için kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğe kurtarma ekibi tarafından "Kuyu" ismi verildi. Öte yandan, çalışmaların 9'uncu gününde de henüz bir sonuca ulaşılamadı.Beykoz Dereseki Mahallesi'nde sondaj için açılan 70 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen Kangal yavrusu için kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların dokuzuncu gününde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ve itfaiye ekipleri, sondaj için açılan ve daha sonra kapatılmayan kuyuya düşen köpeği kurtarmak için çok çeşitli yöntemler kullanıyor. Yavru köpeğin hayatını riske atmamak için titiz çalışma yürüten ekipler, 30 santim genişliğinde ve 70 metre derinliğinde olduğu belirtilen kuyuda zaman zaman zor anlar yaşıyor. Öte yandan, kurtarma ekibi tarafından yavru köpeğe "Kuyu" ismi verildiği öğrenildi.