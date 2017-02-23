23.02.2017 17:53:50

Kurt tehlikesi nedeniyle adalardaki hayvanlar buz üzerinde yürütülüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde adada yaşam süren küçük ve büyükbaş hayvanlar, kurt saldırısı tehlikesi baş gösterince donan göl üzerinden yürütülerek karşı kıyıya geçiriliyor.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde adada yaşam süren küçük ve büyükbaş hayvanlar, kurt saldırısı tehlikesi baş gösterince donan göl üzerinden yürütülerek karşı kıyıya geçiriliyor.Beyşehir Gölü'nün bazı adaları ilçeye bağlı mahallelerde besicilikle uğraşanlar tarafından doğal beslenme ortamı olarak kullanılıyor. Gölün en büyük adalarından Hacıakif Adası'na da karşı kıyıdaki yerleşim olan Yeşildağ Mahallesi'ndeki bazı besiciler ilkbahar ve yaz döneminde yetiştirdikleri küçük ve büyükbaş hayvanlarını bırakıyor. Adaya salınan küçük ve büyükbaş hayvanlar, burada doğal ortamda beslenip, göl sularından istifade edİLerek yetiştiriliyor. Ancak, göl donduğu dönemlerde adalara bırakılan besi hayvanları için kurt tehlikesi baş gösteriyor. Aç kalan kurtlar buz üzerinde yürüyerek geçtikleri adalarda yaşam süren hayvanlar için tehdit oluşturuyor. Adada bulunan bazı hayvanlar da buz üzerinden yürüyerek karşı kıyıya geçerek kaybolabiliyor. Yaşanan bu durum üzerine harekete geçen besiciler, adalardaki besi hayvanlarını toplamaya başladı.Yeşildağ Mahallesi'nde besicilik yapan Ümit Eren, yerleşim merkezinde kardeşleri Adem ve Yakup Eren ile birlikte küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirterek, bunlardan Teke ve yaşlı olanları ilkbahar mevsiminde Hacıakif Adası'na bıraktıklarını söyledi. Teknelere bindirilerek adaya saldıkları küçük ve büyükbaş hayvanların bazılarına göl donunca buz üzerinden yürüyerek geçen aç kurtların saldırdığını ve 10 keçiyi telef ettiğini belirlediklerini ifade eden Eren, "Ayrıca, bazılarının ise buz üzerinden yürüyerek karşı kıyıya geçerek dağa çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine bunları yakalayarak ağıllarımıza bağladık. Yaşanan bu durum üzerine adada kalan diğer hayvanlarımızı kurt saldırılarından korumak ve adayı terk ederek kaybolmalarının önüne geçmek için harekete geçtik. Yeşildağ Mahallesi kıyısındaki İskele mevkisinden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Hacıakif Adası'na buz üzerinde yürüyerek geçerek hayvanlarımızı topladık. 8'i büyük olmak üzere topladığımız küçükbaş hayvanlarımızı buz üzerinden yürüterek karşı kıyaya kadar getirdik. Hayvanları buz üzerine çıkarabilmek için sürünün önüne sürekli ot bırakıp dökmek suretiyle yürüterek göl üzerinden geçirdik. Buzun üzerine çıkaramadığımız bir büyükbaş hayvanımız ise adada kaldı. Diğerlerini ağırlarımıza getirip kapattık. Adaya salınan hayvanları sahipleri tanır. Kulak küpelerinden ve en dediğimiz kulak kesim şekilleri de bu konuda işimizi zaten kolaylaştırıyor" dedi.Eren, yeni yılın başlarında donan gölün kıyılarının hala buzla kaplı olduğunu, buz kalınlığının ise yer yer 50 santime ulaştığını tespit ettiklerini sözlerine ekledi.