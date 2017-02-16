16.02.2017 03:41:28

Kürt konferansında neler konuşuldu?

Moskova'da düzenlenen Kürt konferansıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin PKK'yı ve YPG'yi ‘terörist' olarak görmediklerini açıklamasının ardından Moskova dün Rusya yönetiminin izniyle gerçekleşen 6'ncı Tüm Kürt konferansına ev sahipliği yaptı.

Rusya'da faaliyet gösteren PKK sempatizanı Kürt Kültür Otonomisi adlı oluşumun ev sahipliğinde organize edilen konferansa Suriye, Türkiye, Irak ve İran'dan Kürt örgüt ve parti temsilcileri katıldı.

‘SURİYE İÇİN FEDERAL YAPI'

Konferansta ele alınan konularla ilgili Rus RIA haber ajansına açıklamalar yapan PKK'nın uzantısı PYD'nin Eş Başkanı Asya Abdullah, “Suriye Kürtlerinin katılımı olmadan yapılacak hiçbir uluslararası Suriye konferansı sonuçlarını kabul etmiyoruz. Geçen martta Suriye'nin geleceği için ilan ettiğimiz federal yapı, toprak bütünlüğünün korunması için çözüm yoludur. Afrin, Kobani, Cizre'yi içine alan Kürt Federal Bölgesi düşüncesini savunacağız” dedi.

‘RUSYA'NIN TASLAĞI OLUMLU'

PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Kobani'nin Eşbaşkanı Enver Müslim, Rusya'nın 24 Ocak'ta Astana'daki Suriye zirvesinde sunduğu anayasa taslağını olumlu bulduklarını belirterek “Özellikle Suriye'de yaşayan azınlıkların kendi geleceğini tayin etmesi gerektiği maddesi son derece pozitif... Kürt otonomisi meselesine gelince. Taslakta buna sadece kültür otonomisi denmiş. Bu madde bize göre daha detaylı görüşülmesi gerekiyor. Bizim siyasi haklar istediğimiz de dikkate alınmalı” dedi. Kürt konferansında Rusya yönetimine “Uluslararası Suriye görüşmelerine katılmamızı sağlayın” çağrısı da yapıldı.�

RUS DIŞİŞLERİ: BAKANLIKTAN KATILIM YOK

Moskova'daki Kürt konferansı ile ilgili Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova bir soru üzerine “Bu konuda bilgim yok. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir toplantıya katılım sağlanmayacak” dedi.

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