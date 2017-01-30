30.01.2017 14:12:15

Kurt ailesinin acı günü

Afyonkarahisar'da yerel bir gazetece muhabir olarak görev yapan Alkan Kurt'un vefat eden babası Adnan Kurt düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Afyonkarahisar'da yerel bir gazetece muhabir olarak görev yapan Alkan Kurt'un vefat eden babası Adnan Kurt düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Kurt için öğlen namazına müteakip Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Caminde cenaze töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen cenaze törenine Kurt'un yakınlarının yanı sıra basın mensupları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve cemaat katıldı. Adnan Kurt'un cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.