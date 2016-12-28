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Kurşunlu Han' da restorasyon çalışmaları devam ediyor
28.12.2016 17:57:38

Kurşunlu Han' da restorasyon çalışmaları devam ediyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarihi Kurşunlu Han' da yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarihi Kurşunlu Han' da yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa eski Belediye Başkanı Zafer Ünal ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil Tarihi Kurşunlu Handa yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde incelediler. İnceleme esnasında Başkan Çelik'e Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Onaylı, Ahmet Demirarslan' da eşlik etti. Tarihi Kurşunlu Hanın restorasyon çalışmalarını 2017 yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Kurşunlu Han' da hedefimiz 2017 yılı sonunda tüm restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, bu güzel mekanı Manisa'nın Kültürel hayatına kazandırabilmek. Kurşunlu Han'ın belediyemizce kiralanmasından şuana kadar geçen süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kurşunlu Han' da çalışmaların tamamlanması ile birlikte Manisa'nın güzel bir esere kavuşacağını ifade eden Manisa Eski Belediye Başkanı Zafer Ünal "Taşınmaz kültür varlıklarımız bizim en büyük değerimizdir. Bunlar hakkında her kim çalışmalar yapıyorsa, gün yüzüne çıkarma gayretini gösteriyorsa teşekkür ediyorum. Belediye olarak yol yapmak, kaldırım yapmak önemlidir ancak bu çalışmaları önceki ve sonraki belediye başkanları da getirecektir. Tarihi canlandırmak insana önemli bir kazanım sağlıyor" diye konuştu.

Kurşunlu Han'ın geçmiş dönemlerde de restorasyon gördüğünü fakat aslına uygun restorasyon yapılmadığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil "1984 - 1989 yılları arasında bu içerisinde bulunduğumuz ala Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiş bir alandır. O zaman ki yapılan çalışmalardaki heyetin içerisinde bende vardım. Kentsel sit nedeni ile de bu bölge korunmuş oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak biz sokaksal çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bu kentsel sit alanında kalan dükkanların cephelerinde ve saçaklarında yenileme çalışması yapacağız. Şehzadeler Belediyesi Manisa'mızın önemli hanlarından bir tanesi olan Kurşunlu Han' da restorasyon çalışması yapıyor. Buda tarih yönünden önemli bir han. Bu çalışmayla Kurşunlu Han Manisa'ya kazandırılmış olacak" dedi.
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