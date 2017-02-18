18.02.2017 15:13:47

Kurşunlanan tabela yenilendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin(OSB) kurşunlanan tabelası yenilendi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin(OSB) kurşunlanan tabelası yenilendi.9 Şubat tarihinde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam sağlayan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nin tabelası şehir magandalarının hedefi olmuş ve tabela büyük zarar görmüştü. Tabelanın yenisini Fatsa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi değiştirdi.Yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada, "Kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından tabela kurşunlandı. Bunları yapanları kınıyoruz. Tabelamızı yeni şekilde yaptırdık ve ismine yakışır bir şekilde yeniden yerine monte ettik" dedi.