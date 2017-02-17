17.02.2017 14:50:06

Kursiyerlere kanser taraması

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Kadın Lokali'nden hizmet alan kadınlar KETEM'de kanser taramasından geçti.

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Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Kadın Lokali'nden hizmet alan kadınlar KETEM'de kanser taramasından geçti.Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kansere karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde, KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Meltem Yavuz Sözer, Dr. Esra Tekinaslan ve Tıbbı Sekreter Filiz Çakar Başkan tarafından verilen seminere katılan kadınlar, projenin ikinci ayağında da kanser taramasından geçti.Projenin kadın merkezlerinden hizmet alan kursiyerlere yönelik düzenlediğini anlatan Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, "İlk olarak kadınlarımıza eğitim semineri vererek, farkındalık yarattık. Projemizin ikinci ayağı ise kanser taraması oldu. Zübeyde Hanım Kadın Lokali'nden hizmet alan kadınlarımız bugün Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) kanser taramasından geçti. Kadınlarımıza burada meme muayenesi, meme ultrasonu, HPV-DNA (rahim ağızı smear testi) uygulandı" dedi.Takındı, uygulamadan Özgecan Kadın Merkezinden hizmet alan kadınların da yararlanacağını söyledi.