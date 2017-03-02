03.03.2017 09:14:43

Küresel piyasalar Yellen'ı bekliyor

Küresel piyasalar, dün kar satışlarının etkisini artırması ile negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarına odaklandı.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisinin 44 yılın en düşük seviyesine işaret etmesine karşın pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü. Dün tarihi zirvelerinden gelen kar satışları ile Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. Düşüşlere karşın pay piyasalarının en önemli gündemi, mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzıydı. Hisse başına 17 dolardan halka arz edilen şirketin hisseleri işleme başlamasının ardından 2 saatte 25,75 dolara çıktı ve günü yüzde 44 primle 24,48 dolardan tamamladı.

Analistler, bugün hizmet sektörü verileri ile Fed Başkanı Yellen'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, Yellen'ın söylemlerinin mart ayında faiz artırımına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olabileceğini tahmin ediyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 2 artış kaydetmesine karşın avro/dolar paritesi gün içinde 1,05'in altını test etti ve 1,0510 seviyelerinde dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı oranda değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 yükseldi.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğu Asya'da borsaların karışık bir görünüm ortaya koyması dikkati çekiyor. Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) önceki aya göre gerilerken, Güney Kore'de enflasyon yıllık yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1'in üzerinde, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi gün içinde 3 şubat 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 90.043 puana kadar çıktı ve günü yüzde 0,69 artışla 89.934 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü verileri ile akşam saatlerinde Yellen'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 90.000 direncini kırması durumunda yeni hedefinin 91.100 seviyesi olacağını dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,40 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,40) göre, bir önceki ay yüzde 9,22 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,68'e yükseleceği hesaplanıyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE

11.55 Almanya, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı perakende satışlar

17.45 ABD, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM Hizmet Endeksi







