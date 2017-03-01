02.03.2017 09:19:26

Küresel piyasalar devam eden risk iştahıyla yükseliyor

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) mart ayında faiz artıracağına ilişkin beklentilerin artmasına karşın, devam eden risk iştahı ile pozitif bir seyir izliyor.

Piyasalar tarafından Fed'in en "güvercin" üyelerinden biri olarak kabul edilen Lael Brainard'ın, dün akşamki konuşmasında, yakın zamanda faiz artırmanın uygun olacağını söylemesi, daha önce iyi gelen veriler ve açıklamalarla yükselen mart ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini yüzde 80 seviyelerine çıkardı.

Bu gelişmelerle ABD 2 yıllık tahvil faizleri yükselişini 3'üncü güne taşıyarak, bu dönemde yüzde 1,15'lerden yüzde 1,30'a kadar çıktı.

Kısa vadeli faizlerdeki yükselişe karşın özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarının, şirket karlılıklarını ve ekonomik büyümeyi destekleyeceği beklentileri pay piyasalarında alımları güçlendiriyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin de genel ekonomideki toparlanmanın hızlandığı algısına neden olduğu, buna bağlı olarak New York borsasında rekorların kırıldığını dile getirdi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,45, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentiler seviyesinde gelirken, Almanya'da açıklanan enflasyon, beklentileri aşarak yıllık yüzde 2,2'ye yükseldi. Açıklanan veriler ve küresel piyasalarda artan risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,10 değer kazandı. DAX endeksi dünkü artışı ile Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1'in üzerinde artarak Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, dünya borsalarındaki pozitif havanın da desteğiyle yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,11 artışla 89.320 puandan tamamladı. Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin artmasıyla dün 3,6787'ye kadar çıkan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,66'nın hemen altında dengelendi.

Bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu dile getiren analistler, özellikle Fed Başkanı Janet Yellen'ın yarınki konuşmasının piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

