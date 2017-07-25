25.07.2017 21:39:17

Küresel ısınmanın Türkiye'ye etkisi

Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, küresel ısınmasının etkilerinin 2050 ve 2070'li yıllarda Türkiye'de görülebileceğini söyledi.



Küresel ısınma hakkında bilgi veren Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, "Küresel ısınma dediğimiz hadise, atmosferde bulunan karbondioksit gibi bazı maddelerin normal bulunması gerekenden fazla miktarda çıkması neticesinde ve güneşten gelen radyasyonun tekrar geri uzaya gidememesinden kaynaklanan uzun vadeli bir hadisedir. İnsanoğlunun kendi eliyle doğayı tahrip etmesi nedeniyle oluşan, örneğin orman yangınları gibi hadiselerde ve ya arabaların egzozlarından çıkan gazlar ve bacalardan çıkan emisyonlar nedeniyle atmosferde yoğun miktarda karbondioksit miktarının artması dünyada ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Güneşten gelen radyasyonun normalde güneş battıktan sonra tekrar atmosfere dönmesi gerektiği halde bu gazlardan dolayı atmosferde tutularak geri dönmemesinden dolayı bir hadisedir küresel ısınma. Ancak kısa sürede olacak bir olay değildir. Küresel ısınma uzun vadeli bir hadisedir. Ülkemizde henüz küresel ısınma var demek doğru olmaz. Bunun etkilerini belki 2050 ve 2070'li yıllarda göreceğiz" dedi.



"ŞEHİR MERKEZLERİ ISI ADASINA DÖNÜŞÜYOR"



İnsanoğlunun kendi kendine doğanın dengesini bozduğunun altını çizen Yüce, "Binaların artması ve büyük binaların inşa edilmesi de küresel ısınma için bir nedendir. Bunlar ısıyı tutan bir materyal olarak değerlendirmek lazım. Bu binalar nedeniyle, şehir merkezlerinde bir suni ısı adası oluşmaktadır. Ancak açık arazilerde bundan söz etmek tabi ki mümkün değildir" diye konuştu.



"KÜRESEL ISINMA ÖNLENEBİLİR"



Küresel ısınmaya neden olan etkenler olduğu gibi bunun önüne geçilebilecek bazı unsurların da olduğuna dikkat çeken Yüce, "Biz ormanlarımızı ve meralarımızı arttırırsak, atmosferdeki nem dengesini korursak ve emisyonu azaltırsak bu küresel ısınma tehdidini ortadan kaldırırız" şeklinde konuştu.