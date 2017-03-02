02.03.2017 13:43:51

Kuran-ı Kerim öğrenen minik öğrenciler ödüllendirildi

Payas Fahrettin Altay Ortaokulu'nda oluşturulan Kuran kursunda Kuran-ı Kerim öğrenen minikler ödüllendirildi.

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Payas Fahrettin Altay Ortaokulu'nda oluşturulan Kuran kursunda Kuran-ı Kerim öğrenen minikler ödüllendirildi.Kuran kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubunda Kuran okumayı öğrenen öğrenciler için sertifika programı düzenlendi. Kuran kursunda eğitim gören 55 çocuktan 6'sı Kuran-ı Kerim okumayı öğrenerek üstün başarı gösterdi.Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumaya başlaması aileleri hem onurlandırdı, hem de duygulandırdı.İlçe Müftüsü Sezai Erdal, öğrencilere Kuran okumaya geçiş belgesi ve Kuran-ı Kerim hediye ederek başarılar diledi.