02.03.2017 13:43:51
Kuran kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubunda Kuran okumayı öğrenen öğrenciler için sertifika programı düzenlendi. Kuran kursunda eğitim gören 55 çocuktan 6'sı Kuran-ı Kerim okumayı öğrenerek üstün başarı gösterdi.
Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumaya başlaması aileleri hem onurlandırdı, hem de duygulandırdı.
İlçe Müftüsü Sezai Erdal, öğrencilere Kuran okumaya geçiş belgesi ve Kuran-ı Kerim hediye ederek başarılar diledi.
Kuran-ı Kerim öğrenen minik öğrenciler ödüllendirildi
Payas Fahrettin Altay Ortaokulu'nda oluşturulan Kuran kursunda Kuran-ı Kerim öğrenen minikler ödüllendirildi.Payas Fahrettin Altay Ortaokulu'nda oluşturulan Kuran kursunda Kuran-ı Kerim öğrenen minikler ödüllendirildi.
Kuran kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubunda Kuran okumayı öğrenen öğrenciler için sertifika programı düzenlendi. Kuran kursunda eğitim gören 55 çocuktan 6'sı Kuran-ı Kerim okumayı öğrenerek üstün başarı gösterdi.
Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumaya başlaması aileleri hem onurlandırdı, hem de duygulandırdı.
İlçe Müftüsü Sezai Erdal, öğrencilere Kuran okumaya geçiş belgesi ve Kuran-ı Kerim hediye ederek başarılar diledi.