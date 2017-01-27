SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kuraklık zeytinde rekolteyi etkiledi
27.01.2017 13:11:38

Kuraklık zeytinde rekolteyi etkiledi

Antalya Ticaret Borsasının düzenlediği 'Zeytincilik Sektörel Analiz Toplantısı'nda geçtiğimiz yıl yağışın az olması nedeniyle zeytinde rekolte ve kalitenin düştüğü bildirildi.

Antalya Ticaret Borsasının düzenlediği 'Zeytincilik Sektörel Analiz Toplantısı'nda geçtiğimiz yıl yağışın az olması nedeniyle zeytinde rekolte ve kalitenin düştüğü bildirildi.

Antalya Ticaret Borsasının düzenlediği 4'üncü Zeytincilik Sektörel Analiz Toplantısı, ATB toplantı salonunda gerçekleşti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül başkanlında yapılan toplantıya ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, BATEM, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Manavgat Ticaret Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden temsilciler ile üretici ve zeytinyağ fabrikası sahipleri katıldı. Zeytin üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konuların gündeme geldiği toplantıda, zeytindeki rekolte ve verim kaybının nedenleri de konuşuldu.

Zeytin bölge ekonomisi için önemli

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, zeytinle ilgili sektörel analiz toplantısının dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, Pamfilya döneminden beri zeytincilikle uğraşan bu topraklarda zeytinin markalaşması için yol belirlemeye çalıştıklarını kaydetti. Bülbül, kamu, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sektörel analiz toplantılarından elde edilecek sonucun Antalya'nın zeytin ve zeytinyağını markalaştırmak için yol gösterici olacağını vurguladı. Halil Bülbül, "Zeytincilik bölgemiz ekonomisi için önemli bir konu. Üretici doğru ürüne yönlendirilmeli. Bunun için Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Zamansız yağmur kaliteyi etkiledi"

Büyükakça Zeytincilik sahibi Zafer Tan, zeytin rekolte ve kalitesinde iklim değişikliği ve kuraklıktan kaynaklı sıkıntılar olduğunu bildirirken, "Yağmurun zamanında yağmaması zeytin üretimini vurdu. Ekim ayında yağması gereken yağmur aralık ayında yağmaya başladı. Zeytin yağmuru ekim ayında alacak ki kalite ve lezzet oluşsun. Kuraklıktan dolayı zeytinyağında da asit oranı yüksek" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl zeytin ve zeytinyağ fiyatının doğru belirlenemediğini ileri süren Zafer Tan, fiyatın yükseleceği beklentisiyle zeytiyağının üreticinin elinde kaldığını bildirdi.

Zeytinde garip bir yıl geçirdik

Ulu Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, geçtiğimiz yıl Antalya'da zeytinyağ fiyatının reel olarak oluşamadığını söyledi. "Zeytinde garip bir sene geçirdik" diyen Fettahoğlu, "Mahsül oldu ama rekoltede yüzde 30 kayıp var" dedi. Zeytinyağ kalitesinde sıkıntı olduğunu vurgulayan Fettahoğlu, "Yağınız kalitesiz olursa yağı pazarlayamazsınız, iyi yağ için iyi zeytin gerekli" ifadelerini kaydetti. Gemlik zeytin çeşidinin veriminin iyi olduğunu ancak kanlanmadan yağ vermediğini belirten Fettahoğlu, "Ben Gemlik zeytine 'sahtekar zeytin' diyorum, çünkü kabuğu çabuk kararıyor, hasad dönemini tam kestiremiyorsunuz. Erken gelen zeytin yağda yüzde 20-30 kayba neden oluyor" dedi.

Zeytin evladiyelik

Zeytinin evladiyelik bir ürün olduğunu belirten Fettahoğlu, şimdiki dikim ve üretimle Antalya'nın gelecek 50 yılının zeytin ve zeytinyağ karakteri ve kalitesinin belirlendiğine dikkat çekti. Antalya'nın Tavşan Yüreği zeytinin tescili almak üzere olduğunu ancak üreticiye Tavşan Yüreği zeytin diktirmede zorluk yaşadıklarını söyleyen Fettahoğlu, "Çünkü çiftçi işin kolayına kaçıyor. Tavşan yüreği katma değeri yüksek bir ürün. Çiftçinin buna yönelmesi lazım" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Tavşan Yüreği zeytin çok iyi bir çeşit olduğunu ancak yağ verimi nedeniyle üreticinin tercih etmediğini söyledi. Tavşan Yüreği zeytinyağının katma değerinin yüksekliğine işaret eden Alp, "Çiftçimiz maalesef kısa vadede cebine girecek paraya bakıyor" açıklamasında bulundu.

Zeytinpark A.Ş Genel Müdürü Vahdet Narin, Antalya'nın sıcak havası nedeniyle zeytini erken hasat ettiğini belirterek, fiyat oluşumunda sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Zeytinde ciddi akademik çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Narin, "Zeytinde master planına ihtiyaç var" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Afganistan ile Pakistan arasında çatışma
Afganistan ile Pakistan arasında çatışma
Afganistan ve Pakistan sınırında iki ülkenin sınır birlikleri arasında çatışma çıktı.
27.01.2017 13:59:53
TÜİK, katı yakıt istatistiklerini açıkladı
TÜİK, katı yakıt istatistiklerini açıkladı
Katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.
27.01.2017 13:28:45
Alman nüfusu eriyor
Alman nüfusu eriyor
Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin yayınladığı rapora göre, Almanya'nın nüfusu bugün 82 milyon 800 bin kişi.
27.01.2017 13:16:07
7 akademisyen hakkında yakalama kararı
7 akademisyen hakkında yakalama kararı
Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yapan 7 akademisyen hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
27.01.2017 13:15:43
İzmir'de PKK operasyonu
İzmir'de PKK operasyonu
İzmir'de PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
27.01.2017 13:10:23
Hastalar şikayetini 'WhatsApp'tan bildirecek
Hastalar şikayetini 'WhatsApp'tan bildirecek
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan 'Whatsapp Şikayet Hattı' ile hastaların doğrudan istek ve şikayetlerinin alınarak çözüm üretilmesi hedefleniyor.
27.01.2017 13:05:50
Çin futbolu harcamalarda ilk 5'e girdi
Çin futbolu harcamalarda ilk 5'e girdi
FIFA, geçen yıl yurt dışı transferleri için Çin futbol kulüplerinin 450 milyon doların üzerinde harcama yaptığını açıkladı.
27.01.2017 12:55:46
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
Suriyeli Muhalifler, Lavrov'u reddetti!
Suriyeli Muhalifler, Lavrov'u reddetti!
AİHM: Türkiye'de darbe sonrası alınan kararlardan ve KHK'lardan memnunuz
AİHM: Türkiye'de darbe sonrası alınan kararlardan ve KHK'lardan memnunuz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları