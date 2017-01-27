27.01.2017 13:11:38

Kuraklık zeytinde rekolteyi etkiledi

Antalya Ticaret Borsasının düzenlediği 'Zeytincilik Sektörel Analiz Toplantısı'nda geçtiğimiz yıl yağışın az olması nedeniyle zeytinde rekolte ve kalitenin düştüğü bildirildi.

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Antalya Ticaret Borsasının düzenlediği 'Zeytincilik Sektörel Analiz Toplantısı'nda geçtiğimiz yıl yağışın az olması nedeniyle zeytinde rekolte ve kalitenin düştüğü bildirildi.Antalya Ticaret Borsasının düzenlediği 4'üncü Zeytincilik Sektörel Analiz Toplantısı, ATB toplantı salonunda gerçekleşti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül başkanlında yapılan toplantıya ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, BATEM, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Manavgat Ticaret Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden temsilciler ile üretici ve zeytinyağ fabrikası sahipleri katıldı. Zeytin üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konuların gündeme geldiği toplantıda, zeytindeki rekolte ve verim kaybının nedenleri de konuşuldu.Zeytin bölge ekonomisi için önemliATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, zeytinle ilgili sektörel analiz toplantısının dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, Pamfilya döneminden beri zeytincilikle uğraşan bu topraklarda zeytinin markalaşması için yol belirlemeye çalıştıklarını kaydetti. Bülbül, kamu, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sektörel analiz toplantılarından elde edilecek sonucun Antalya'nın zeytin ve zeytinyağını markalaştırmak için yol gösterici olacağını vurguladı. Halil Bülbül, "Zeytincilik bölgemiz ekonomisi için önemli bir konu. Üretici doğru ürüne yönlendirilmeli. Bunun için Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi."Zamansız yağmur kaliteyi etkiledi"Büyükakça Zeytincilik sahibi Zafer Tan, zeytin rekolte ve kalitesinde iklim değişikliği ve kuraklıktan kaynaklı sıkıntılar olduğunu bildirirken, "Yağmurun zamanında yağmaması zeytin üretimini vurdu. Ekim ayında yağması gereken yağmur aralık ayında yağmaya başladı. Zeytin yağmuru ekim ayında alacak ki kalite ve lezzet oluşsun. Kuraklıktan dolayı zeytinyağında da asit oranı yüksek" diye konuştu.Geçtiğimiz yıl zeytin ve zeytinyağ fiyatının doğru belirlenemediğini ileri süren Zafer Tan, fiyatın yükseleceği beklentisiyle zeytiyağının üreticinin elinde kaldığını bildirdi.Zeytinde garip bir yıl geçirdikUlu Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, geçtiğimiz yıl Antalya'da zeytinyağ fiyatının reel olarak oluşamadığını söyledi. "Zeytinde garip bir sene geçirdik" diyen Fettahoğlu, "Mahsül oldu ama rekoltede yüzde 30 kayıp var" dedi. Zeytinyağ kalitesinde sıkıntı olduğunu vurgulayan Fettahoğlu, "Yağınız kalitesiz olursa yağı pazarlayamazsınız, iyi yağ için iyi zeytin gerekli" ifadelerini kaydetti. Gemlik zeytin çeşidinin veriminin iyi olduğunu ancak kanlanmadan yağ vermediğini belirten Fettahoğlu, "Ben Gemlik zeytine 'sahtekar zeytin' diyorum, çünkü kabuğu çabuk kararıyor, hasad dönemini tam kestiremiyorsunuz. Erken gelen zeytin yağda yüzde 20-30 kayba neden oluyor" dedi.Zeytin evladiyelikZeytinin evladiyelik bir ürün olduğunu belirten Fettahoğlu, şimdiki dikim ve üretimle Antalya'nın gelecek 50 yılının zeytin ve zeytinyağ karakteri ve kalitesinin belirlendiğine dikkat çekti. Antalya'nın Tavşan Yüreği zeytinin tescili almak üzere olduğunu ancak üreticiye Tavşan Yüreği zeytin diktirmede zorluk yaşadıklarını söyleyen Fettahoğlu, "Çünkü çiftçi işin kolayına kaçıyor. Tavşan yüreği katma değeri yüksek bir ürün. Çiftçinin buna yönelmesi lazım" diye konuştu.Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Tavşan Yüreği zeytin çok iyi bir çeşit olduğunu ancak yağ verimi nedeniyle üreticinin tercih etmediğini söyledi. Tavşan Yüreği zeytinyağının katma değerinin yüksekliğine işaret eden Alp, "Çiftçimiz maalesef kısa vadede cebine girecek paraya bakıyor" açıklamasında bulundu.Zeytinpark A.Ş Genel Müdürü Vahdet Narin, Antalya'nın sıcak havası nedeniyle zeytini erken hasat ettiğini belirterek, fiyat oluşumunda sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Zeytinde ciddi akademik çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Narin, "Zeytinde master planına ihtiyaç var" dedi.