11.02.2017 20:17:18

Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar

Şanlıurfalı öğrenciler uzaktan erişimle dua ve Kuran okunmasını sağlayarak sulama yapan 'Modern mezar taşı' yaptılar.

Gaziantep'teki Özel Deva Okulları'nda düzenlenen 'Maker Fair Bilim Fuarı'na farklı kentlerden 53 okulun öğrencisi, 100 proje ile katıldı. Fuarda, özellikle engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için yapılan projeler de yer aldı.

SULAMA YAPIYOR

Fuara Şanlıurfa'dan katılan 9'uncu sınıf öğrencisi Erdem Akaş'ın modern mezar taşı projesi, ilgi gördü. Akaş projesiyle mezar ziyareti yapamayanların veya başka bir şehirde yaşayan insanların mezarlara uzaktan erişerek dua okunmasını ve mezarı sulanmasını sağlıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Güneş enerjisi paneli, power bank ve akıllı tabletten oluşan proje ile insanlar uzaktan eriştiği tablet bilgisayar aracılığıyla sevdiklerinin mezarlarında dua okunmasını, Kuran'dan bölümler okunmasını ve ihtiyaç halinde sulanmasını sağlıyor. Akaş, proje kapsamında ayrıca mezar çevresine kameralar yerleşebileceğini ve bu şekilde ziyaret edilebileceğini de söyledi.

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