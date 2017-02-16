16.02.2017 10:19:07

'Kur'an'ı yasaklayacağım' diyen lider başbakanlığa yürüyor

Hollanda'da seçimlere 1 ay gibi bir süre kala aşırı sağcı Özgürlük Partisi anketlerde önde gidiyor.

Hollanda, 15 Mart'ta parlamento seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Hollanda'daki son anketlerde, lideri Geert Wilders'ın 'camileri kapatacağım, Kur'an'ı yasaklayacağım' vaadi verdiği aşırı sağçı Özgürlük Partisi önde gidiyor.

Özgürülük Partisi'nin seçimlerde yüzde 20 civarı oy alması beklenirken, anketlerde iktidardaki VVD Partisi yüzde 16'yla onu takip ediyor. Anket sonuçlarına göre, seçimden 4 yada 5 partili koalisyon çıkması bekleniyor.

İslam karşıtı tutumuyla tanınan ve Donald Trump'ın ateşli savunucularından biri olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders 15 Mart'ın Avrupa'da 'vatanseverlik baharının' başlangıcı olacağını söylemişti.

En yakın rakibi VVD'nin lideri ve mevcut Başbakan Rutte ile seçimlerden iki gün önce bir televizyon programına katılacak olan Wilders'ın iktidarı alabilmesi için bu tartışma en önemli köşetaşlarından biri olacak.

150 vekilli Hollanda parlamentosunda, seçim yarışına katılan 30 partiden 14'ünün koltuk alması bekleniyor. Eğer Wilders'ın partisi seçimleri birinci sırada bitirmesine rağmen hükümeti kuramazsa, ikinci sırada yer alan VVD daha merkezdeki partilerler işbirliği yapmayı planlıyor.

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