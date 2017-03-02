02.03.2017 15:07:00

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Ordu İl Birinciliği

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Ordu İl Birinciliği Yarışması' Ünye ilçesinde Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Proje Okulunda yapıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Ordu İl Birinciliği Yarışması" Ünye ilçesinde Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Proje Okulunda yapıldı.Düzenlenen yarışmaya Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Şaban Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem, İlçe Müftüsü Vedat Başsan, STK temsilcileri, daire amirleri, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşması yapan Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Muammer Öztürk, "Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak böyle hayırlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur, gurur ve şeref duyuyoruz. Ordu ilimizin değişik ilçelerinden gelip bu yarışmaya iştirak eden tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyor ve öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi.Yarışmanın komisyon başkanlığını İlçe Müftüsü Vedat Başsan yaparken, seçici kurul üyeleri Ordu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Cemal Sandıkçı, İmam Hatip Din Görevlileri Süleyman Şemsek, Hasan Genç, Ergün Yeşilyurt, Beşir Aksoy ve Hasan Kartal oldu.Kendi okullarında birinci olan öğrenciler, Ordu ilini temsil etmek ve Kur'an-ı Kerim-i güzel okumak için ter döktü. Kur'an yarışmasında 17 öğrenciden birinci Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Yasin Çelik, ikinci Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nurullah Duman ve üçüncü Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yüksel oldu.Dereceye girenlere ödüllerini protokol takdim etti.