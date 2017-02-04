04.02.2017 19:56:45

'Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2. yarı için şimdiye kadar oynadıkları en iyi maç olduğunu belirterek, 'Kupayı başkanımızın kabrine götürme

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2. yarı için şimdiye kadar oynadıkları en iyi maç olduğunu belirterek, "Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk, ancak olmadı" dedi.Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Kayserispor'a yenilerek kupadan elenen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat, "Skora baktığımızda iç açıcı değil ama 2. yarıya baktığımızda şimdiye kadar oynadığımız en iyi oyundu. Gollerin hepsi bireysel hata. Gollerde kim olursa olsun yapabileceğiniz bir şey yok. Oyun olarak 2. yarı için futbolcularımı tebrik ettim" şeklinde konuştu."KUPAYI BAŞKANIMIZIN KABRİNE GÖTÜRMEK İSTİYORDUK"Kupayı kazanmaları durumunda hayatını kaybeden efsane başkanları İlhan Cavcav'ın kabrine götürmek istediklerini söyleyen Özat, "Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk, ancak olmadı. Yeni transferlerimiz iyi ve oyunumuza katkı sağlayacaklarını gösterdiler. Bu bizi gelecek için umutlandırdı" ifadelerini kullandı.(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim/İHA)