17.01.2017 20:50:27

Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe

Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Final maçında Vakıfbank ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

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Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Final maçında Vakıfbank ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı.Salon: Başkent Voleybol SalonuHakemler: Onur Hoşnut, ÖzbarVakıfbank: Hatice Gizem, Gözde Kırdaş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Ayşe Gülkaynak, Ayça Aytaç, Lonneke Slöetjes, Naz Akyol, O. Yurdagülen, Melis Durul, Kimberly Hill, Milana Rasik, Cansu ÇetinFenerbahçe: Melis Yılmaz, Merve Dalberler Polen Uslupehlivan, Nur Dicle, Yeon Kim, Ezgi Dilik, Natalia Pereiera, Nootsara Tomkom, Eda Dündar, Şeyma Ercan, Grothue BalkesteinSetler: 22-25, 15-25, 19-25Süre: 106 dakika