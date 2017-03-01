01.03.2017 12:02:41

Kupa şampiyonu gözünü Süper Lig'e dikti

Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Özeçoğlu: 'Bu kupanın (TBL Federasyon Kupası) bizim için şampiyonluğun habercisi olmasını diliyorum. Sezon sonunda ligde şampiyon olacağız'- 'Hedefimiz, 5 yıl içinde Eskişehir'e Avrupa kupası getirmek'

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) takımlarından Nesine.com Eskişehir Basket'in kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, şampiyon olarak gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacaklarını savundu.

TBL Federasyon Kupası finalinde İstanbulspor Beylikdüzü'nü 84-79 yenerek kupayı müzesine götüren Eskişehir ekibinin başkanı Özeçoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Mersin'de oynanan maçlarda üç rakibi geride bırakarak kupanın sahibi olduklarını anımsattı.

Basketbolda Eskişehir'e ilk kez bir kupa kazandırdıklarını ifade eden Özeçoğlu, şöyle konuştu:

"Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu kupanın bizim için şampiyonluğun habercisi olmasını diliyorum. Kupayı geride bıraktık. Lig devam ediyor. Ligin bitimine 10 maç kaldı. Sezon sonunda ligde şampiyon olacağız. Bütün takımımız buna inanıyor. Şampiyon olmak için bütün takım özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon da bir üst ligde ilk 8 takım arasına girip, Eskişehir'i Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içinde Eskişehir'e Avrupa kupası getirmek."

Sinan Özeçoğlu, 10 Mart'a kadar bir yabancı oyuncu daha transfer edeceklerini sözlerine ekledi.