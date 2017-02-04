04.02.2017 14:46:10

Kupa rekabetinde Beşiktaş üstünlüğü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda büyük üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 12 kez eşleşti.

Üç kez final, 4 kez yarı final, 4 kez çeyrek final, bir kez de 4. turda karşı karşıya gelen rakiplerden, ilk 3'ünde Fenerbahçe, son 9'unda ise Beşiktaş turu geçti.

Toplam 19 maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 12 eşleşmede şimdiye dek 19 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe, 11'ini Beşiktaş kazandı, 5 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'nin 34 yıllık hasreti

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında 34 yıla yakın süredir Beşiktaş önünde galip gelemiyor.

Rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamadı.

Fenerbahçe, bu süre içinde Beşiktaş ile yaptığı kupa maçlarından 11'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

Son randevu 2009'da

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yaklaşık 8 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım kupada en son 2008-2009 sezonunda finalde karşılaştı.

İzmir Atatürk Stadı'nda 13 Mayıs 2009 tarihinde yapılan maçı Yusuf Şimşek, Bobo (2) ve Holosko'nun golleriyle 4-2 kazanan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin gollerini ise Güiza ve Alex attı.

Üç finalde de Beşiktaş güldü

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006 sezonunda İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

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