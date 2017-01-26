26.01.2017 16:38:17

Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarını ilk ikide tamamlayan takımlar belli oldu. Son 16 turunda eşleşmeler çapraz eşleşme usulüne göre belirlendi.Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre lider takımların sahasında 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupada derbi maça sahne olacak olan eşleşmede Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray ise Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri şu şekilde:Beşiktaş - FenerbahçeMedipol Başakşehir - GalatasarayGençlerbirliği - KayserisporKasımpaşa - OsmanlısporKonyaspor - ÜmraniyesporAkhisar Belediyespor - GümüşhanesporTuzlaspor - SivassporŞanlıurfaspor - Çaykur Rizespor