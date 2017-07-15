15.07.2017 16:16:38

Kunduzlu Barajı'nın yapımı tamamlandı

DSİ tarafından Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşık 31 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kunduzlu Barajı'nın yapımı sona erdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşık 31 milyon liralık yatırımla inşa edilen, 31 köye yılda 2,06 milyon metreküp içme suyu sağlaması beklenen Kunduzlu Barajı'nın yapımı tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'a yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli projeler uygulandığını ifade eden Acu, bu kapsamda Çorum'un Bayat ilçesinde inşa edilen Kunduzlu Barajı'nın yapımının tamamlandığını bildirdi.

Acu, şunları kaydetti:

"Kunduzlu Barajı projesi kapsamında Bayat ilçesi de nasibini almaktadır. Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden baraj ile Bayat ilçemize ve 31 köyümüze yılda 2,06 milyon metreküp içme suyu sağlanacaktır. Projede baraj ulaşım yolu, ocak ve diğer ulaşım yolları, derivasyon tesisleri (derivasyon tüneli, memba ve mansap batardoları), ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj gövdesi, su alma yapısı, dolusavak, dipsavak, beton kaplama ve enjeksiyon imalatları yapılarak iş tamamlanmıştır."