31.12.2016 17:14:48

Kundakçı teröristlere operasyon anı kamerada

İstanbul'da araç kundaklayan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2' si tutuklanırk

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İstanbul'da araç kundaklayan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2' si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, araç kundaklayan şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.OPERASYON KAMERADAPolis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin özel harekat polisleri eşliğinde adreslere girdikleri görülüyor. Adreslere giren ekipleri şüphelileri gözaltına alıyor.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.Y. ile N.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.B. ve M.O. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Tugay Saday/İHA)