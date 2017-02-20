20.02.2017 12:32:00

Kulüplerarası Salsa Klasman Belirleme 2. Etap Dans Yarışması

Türkiye Dans Federasyonu faaliyet programında yer alan 'Kulüplerarası Salsa Klasman Belirleme 2. Etap Dans' yarışması Adana'da gerçekleştirildi.

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Türkiye Dans Federasyonu faaliyet programında yer alan "Kulüplerarası Salsa Klasman Belirleme 2. Etap Dans" yarışması Adana'da gerçekleştirildi.Anemon Oteli'ndeki yarışmada Türkiye Dans Federasyonu Başkanı Tolgahan Çinkitaş, müsabakalara 27 ilden, minik, yıldız, genç, büyükler ve yetişkinler olmak üzere kız ve erkek toplam 424 sporcunun katıldığını belirtti.Çinkitaş, organizasyon konusunda büyük destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile Dans Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sibel Vural, yarışma organizatörü La Noche Adana Dans Atölyesi Spor Kulübü Başkanı Oktay Filazoğlu ve salon görevlilerine teşekkür etti.Adana'nın dans sporunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çinkitaş, "Kısa süre içerisinde Adana'da Ulusal ve Uluslararası müsabakalar yaptık. Bu organizasyonları başarılı bir şekilde tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.Yarışmalarda 25 hakem görev yaptı. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere plaket takdim edildi.