21.02.2017 15:57:53

Kulu'da tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine giden Hasan Y. idaresindeki 63 L 0970 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hasan Y., olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Tırın yan devrilmesi nedeniyle Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Devrilen aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla ulaşım yaklaşık 45 dakika sonra ulaşıma tekrar açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.