27.12.2016 11:01:20

Kulu'da minik öğrencilerden Halep'e yardım kampanyasına destek

Konya'nın Kulu ilçesinde anaokulu öğrencileri Halep için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Konya'nın Kulu ilçesinde anaokulu öğrencileri Halep için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.Halep'e yardım kampanyalarına destek her geçen gün daha da artıyor. Kulu ilçesinin Karapınar Mahallesi'nde bulunan anaokulu öğrencileri de Yerli Malı Tutum ve Yatırım Haftası'nda 'Kendi kumbaram' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlik dolayısıyla kumbarada biriken yardımlar "Halep'teki çocuklar aç kalmasın" projesiyle Halepli mazlumlara ulaştırıldı.Minik öğrencilerin örnek davranışı herkes tarafından takdir ile karşılanırken toplanan nakdi yardımlar okul idaresi tarafından belediyenin yardım görevlerine teslim edildi.