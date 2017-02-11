11.02.2017 16:34:16

Kulu'da Jandarma'dan kan bağışı

Konya'nın Kulu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel kan bağışında bulundu.

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Konya'nın Kulu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel kan bağışında bulundu.Türk Kızılay'ı ekiplerinin yer aldığı seyyar kan alım aracına giden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Erkaraman ve beraberindeki askeri personel kan bağışında bulundu. Sağlık görevlileri kontrolünde bağışları kabul edilen jandarma görevlilerine Kızılay görevlileri teşekkür etti.Kızılay yetkililerinden Dr. Naim Hikmet Kalkan, Kulu'da bulunacakları 2 gün içerisinde 180 ünite kan almayı planladıklarını söyledi. Kan bağışı kampanyası Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek.