29.12.2016 12:14:57

Kulu'da 'Ekip 42' projesi kapsamında aileler ziyaret ediliyor

Konya'nın Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürleri Ekip 42 Projesi çerçevesinde hazırladıkları 'Siz Olmadan Gelecek Olmaz' çalışması ile aileleri ziyaret etmeye başladı.

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Konya'nın Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürleri Ekip 42 Projesi çerçevesinde hazırladıkları "Siz Olmadan Gelecek Olmaz" çalışması ile aileleri ziyaret etmeye başladı.Kulu'da bulunan tüm okullarda Ekip 42 projesi kapsamında, başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaymak olmaz üzere Şube Müdürleri ile Okul Müdürleri ilçede bulunan tüm okullarda eğitim gören öğrencilerin aileleri tanışmak için ziyaretlere başladı. Ziyaretlerin her hafta çekilecek kura ile belirleneceğini söylenen Milli Eğitim Müdür Kaymak, ziyaretlerde 30 dakika kitap okunmasının ardından ayrıca ailelerin şikayetlerini ve önerilerini dinleyeceklerini söyledi.Bu hafta 60.Yıl Orta Okulu'nda eğitim gören 8. Sınıf Öğrencisi Aleyna Tekin'in ailesinin ziyaret ettiklerini ve 30 dakika kitap okuduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaymak, "İlçe genelinde ki okullarda eğitim gören çocuklarımızın eğitim ve öğrenimlerinde olan sıkıntıları aileleri tarafından dinleyerek daha faydalı bir eğitim vermek için çabalayacağız. Bu vesile ile de ziyaretlerimize de devam edeceğiz" dedi.Kaymak, gelecek haftalardaki ziyaretlerde, kaymakam, belediye başkanı, kamu kurum ve kuruluş müdür ve amirleri, sivil toplum kuruluşları ile birlikte veli ziyaretlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.