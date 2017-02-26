26.02.2017 14:12:23

Kulu'da doğalgaz kullanımıyla ilgili kurslar

Konya'nın Kulu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde doğalgazla çalışan kalorifer kazan dairesi kullanım, bakım ve onarım kursları başladı.

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Konya'nın Kulu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde doğalgazla çalışan kalorifer kazan dairesi kullanım, bakım ve onarım kursları başladı.Yetkililer, yakın yıllarda ilçeye doğalgaz gelecek olması sebebiyle kursların başladığını belirterek, "Doğalgaz ile çalışacak olan kazan daireleri, kaloriferler ve diğer ocaklar ile makinelerin çalıştırılması konusunda şimdiden kursiyerlere işin en ince ayrıntısına kadar öğretilerek, eğitim verilecek. Toplam 608 saatlik eğitim sonrasında kursiyerlere sertifikaları verilecek ve görevlerini sorunsuz şekilde yapacaklar" dedi.Kursta, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçeye gönderilen makine mühendisi Nihat Konar ve elektrik mühendisi Abdullah Tuş eğitimlere başladı.