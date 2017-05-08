09.05.2017 10:02:07

Kültür yolunda kültür gezisi

Büyükşehir Belediyesi'nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu ay Kültür Yolu'nda yapıldı. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde başlayan gezi Kayseri Mahallesi'nde sona erdi.

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Büyükşehir Belediyesi'nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu ay Kültür Yolu'nda yapıldı. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde başlayan gezi Kayseri Mahallesi'nde sona erdi.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi yapılmaya devam ediyor. Bu ayki eğitim ve gezi programına katılan fotoğrafçılar Kültür Yolu'nda fotoğraflar çekti.Kültür Yolu Gezisi Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde başladı. Sahabiye Medresesi önünden Kayseri Kalesi ve Hunat Camii'ni takiple Kayseri Mahallesi'ne uzanan Kültür Yolu gezisi süresince katılımcılara güzergahta bulunan tarihi eserler hakkında bilgiler verildi.