24.01.2017 18:39:10

Kültür ve Turizm Bakanlığından Bilecik'e ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Danışmanı ve Kültür Varlıkları, Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Serhad Akcan bazı temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Danışmanı ve Kültür Varlıkları, Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Serhad Akcan bazı temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi.Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, danışmanı Serkan Atalay ile birlikte Bilecik'i ziyaret eden Serhad Akcan'ı ağırlayarak, kenttin çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bilecik temasları kapsamında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret eden Serhad Akcan'a, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi tarafından kentte yapılacak olan çalışma ve projeleri hakkında bilgi verdi."Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imizde yapabileceğimiz çalışma ve projeleri ele aldık"Belediye Başkanı Selim Yağcı, Akcan'ın ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, 'Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Danışmanı ve Kültür Varlıkları, Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Serhad Akcan ve Danışmanı Serkan Atalay, ilimizi ziyaret ettiler. Kendileriyle şehrimize ait mekansal gezilerde bulunduk. Şehrimize ilişkin konuları karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Değerli büyüklerimizin de destekleriyle Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imizde yapabileceğimiz çalışma ve projeleri ele aldık. Verdikleri değerli bilgiler sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şehrimize verdiği önem sebebiyle ağabeyimiz, hemşehrimiz Kültür ve Turizm Bakanı Sayın. Prof. Dr. Nabi Avcı'ya teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.