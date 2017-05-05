06.05.2017 11:59:37

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Azerbaycan'da

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ilk olarak 4'üncü Dünya Kültürler Arası Diyalog Forumu'na katıldı. Nabi Avcı ziyaretinin ilk gününde 4'üncü Dünya Kültürler Arası Diyalog Forumu'na katıldı, bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Avcı toplantıdan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Bakan Nabi Avcı, Azerbaycan Milli Meclisinin AKPM'nin haksız kararına ilişkin gösterdiği tepki için Aliyev'e teşekkür etti. Daha sonra görüşmede iki ülke arasındaki turizm iş birliği konularının görüşüldüğü toplantıda ortak atılabilecek adımlar değerlendirildi.Bakan Avcı, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebulfes Garayev, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai ile de ikili görüşme gerçekleştirecek. UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova, Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanı Phoeurng Sackona ile de bir araya gelmesi beklenilen Avcı temasları kapsamında turizm sektör temsilcileri ve işadamları ile görüşecek.Nabi Avcı'nın Azerbaycan programı yarın sona erecek.