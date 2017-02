03.02.2017 12:37:05

Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Albaraka Sanat Galerisi ve Akademisi'nin açılışına katıldı

Klasik Türk İslam Sanatları dalında birbirinden değerli sanat eserlerinin sergilendiği Albaraka Sanat Galerisi ve Akademisi'nin açılışı T.C Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Avcı, "Takdirle karşılıyor, örnek teşkil etmesini diliyorum" dedi.Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra hat sanatına verdiği önem gereği uzun süredir çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştiren Albaraka Türk, yüzyıllardır süregelen hat sanatını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için çıktığı yolda klasik Türk İslam sanatları alanında faaliyet gösterecek Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi'ni sanatseverlerle buluşturdu. Açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanısıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ebru ve kesim sanat eseri ustaları ile eserlerin seçici kurulunda yer alan akademisyenler de hazır bulundu.Örnek gösterdiKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı açılış öncesinde yaptığı konuşmada söz konusu adımı takdirle karşıladığını belirterek; "Bankacılık sektörünün bir kuruluşun kültür ve sanat eserleri konusunda böylesine önemli bir hizmeti gerçekleştirmesini takdirle karşılıyor ve örnek teşkil etmesini diliyorum. İki ana bölümden oluşan merkezde hali hazırda verilen kurslar ile genişleyeceğine inanıyorum. Akademinin ise klasik sanat anlayışına yeni sanatçılar yetiştireceğini düşünüyorum. 2005 yılından beri üç yılda bir gerçekleşen Albaraka Hat Koleksiyonu ve Ebru sanatının yurtiçi ve yurdu dışında kadim eserlerin sergilendiğini bu sanatlarla sanata hizmet eden sanatçılarımıza şüklanlarımızı sunuyorum. Prestij kitaplar altında yayınlanan çeşitli güzide eserlerin içinde yenilerinin de eklenmesini heyecanla bekliyoruz" dedi.30 şehir 30 eser sloganıKatılım bankacılığındaki 31 yıllık tecrübe ve birikimleri sonucu, sorumluluklarının sadece sektöre yönelik olmadığını belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, " İki ana bölümden oluşturduk. Amacımız sanat eserlerin sanatseverler ile buluşturulmasıdır. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı kurslar da vermek istiyor ve yeni sanatçıları yetiştirtmeyi hedefliyoruz. Bugün burada yer alan eserler İslam Konferansı Teşkilatı ve Birleşik Arap Emirliklerinin düzenlendiği dünyanın en meşhur ve yangın katılımının bulunduğu dördüncüsünün ödül alan eserlerdir. Dünyanın en prestijli hat yarışmasıdır. Her yıl 1,5 milyon hat eseri tarafımızca evlerin ve işyerlerinin duvarlarını süslüyor. İlerleyen günlerde Fransa ve Malezya'nın da yer aldığı çeşitli ülkelerde hat eserlerini sergiliyor olacağız. Öte yandan 30 şehir ve 30 eserden yola çıkarak Türkiye'nin her yerine götürmek istediğimiz eserlerimiz var. Böylesine derin bir geçmişi bulunan mirasımıza sahip çıkmak bizim için ulvi bir görev. En büyük hayalimiz, sanatlarımızı hakkıyla gelecek nesillere miras bırakabilmektir" diye konuştu.10 yıllık koleksiyon2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlenen Albaraka Uluslararası Hat Yarışması neticesinde yaklaşık 500 eserden oluşan ve 10 yılı aşkın bir sürelik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Albaraka Hat Koleksiyonu'nu oluşturuldu. Sanat galerisi bölümünde sergilenen eserler 4. Uluslararası Albaraka Hat Yarışması'nda dereceye girmiş ve sonrasında Türk müzehhip ve müzehhibeler tarafından tezhiblenen önemli eserler olarak tanımlanıyor.Ücretsiz kurslarSanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden oluşan merkez, hem önemli sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak hem de hüsn-i hat, tezhib ve ebru sanatı ile ney dersleri başta olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu her yaştan her kesime hitap eden sanat kursları ile hizmet verecek. Galeri bölümünde klasik Türk İslam Sanatları dalında çeşitli eserlerin yer alıyor. Akademi ismi altında ise sınıflarda klasik Türk İslam Sanatları'na dair ücretsiz dersler verilecek ve bu alanda çalışan sanatçılara yer ayrılacak.Açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildiKonuşmaların ardından Bakan Avcı'ya Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse tarafından Hattat Fatih Özkafa'nın Tezhipli Hat Eseri hediye edildi. Bakan Avcı daha sonra beraberindeki protokol ile birlikte Albaraka Sanat Galerisi ve Akademisi'nin açılış kurdelesini Prof. Dr. Raşit Küçük'ün okuduğu dua eşliğinde kesti. Bakan Avcı, daha sonra sergide yer alan eserleri inceledi. Açılışta ayrıca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocaları tarafından ney dinletisi gerçekleştirildi.