11.05.2017 20:59:39

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:

'Türkiye kış ve kayak turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Turizm yatırımcılarının cazip imkanlar bulabileceği bir ülke'- '15 Temmuz hain darbe girişiminde bütün Arap kardeşlerimizin nasıl yanımızda olduklarını, bizim için dua ettiklerini, Türkiye için gözyaşı döktüklerini çok iyi biliyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Türkiye kış ve kayak turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Turizm yatırımcılarının cazip imkanlar bulabileceği bir ülke." dedi.

İyidere'de bir otelde düzenlenen 1. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi"nin gala gecesinde yabancı yatırımcılara seslenen Avcı, Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneş turizminden ibaret olmadığını belirtti.

Avcı, Türkiye'nin turizm potansiyelinin pek azını değerlendirerek turizmde dünyanın 6. büyük ekonomisine sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kıyı turizmi ve denizlerinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Deniz, kum, güneşin ötesinde aklınıza gelebilecek her türlü turizm potansiyeline sahip. Doğudan batıya kültür turizmi bakımından cazip bir ülke. Sağlık, termal, kaplıca, doğa ve macera turizminde de çok büyük bir potansiyele sahip. Türkiye turizm yatırımcıları için de büyük bir potansiyele sahip. Türkiye kış ve kayak turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Turizm yatırımcılarının cazip imkanlar bulabileceği bir ülke."

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin Türkiye'ye kardeş yaklaşımlarını çok iyi bildiklerini vurgulayan Avcı, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bütün Arap kardeşlerimizin nasıl yanımızda olduklarını, bizim için dua ettiklerini, Türkiye için gözyaşı döktüklerini çok iyi biliyoruz. Bunun için muhabbetin karşılıklı olduğunu, pek çok değeri paylaşan kardeşler olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Türkiye sizin ikinci vatanınızdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nabi Avcı, katılımcılara çeşitli hediyeler verdi. Arap konuklar da Avcı'ya yöresel kıyafet hediye etti.







